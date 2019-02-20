ET總統民調／韓國瑜若代表國民黨　領先蔡英文、柯文哲至少7.4%

▲高雄市長韓國瑜 。（資料照／記者周書羽攝）

政治中心／台北報導

國民黨誓言重返執政，面對2020總統大選，成功翻轉高雄的市長韓國瑜是否披上藍營戰袍備受關注。根據《ETtoday新聞雲》民調，若韓國瑜挑戰大位，對上欲爭取連任的總統蔡英文及人氣正旺的台北市長柯文哲，將領先2人至少7.4%；就算民進黨改派前行政院長賴清德參戰，仍難敵韓流。

《ETtoday新聞雲》民調指出，若民進黨仍由蔡英文競選連任，分別對上韓國瑜及柯文哲，支持度為19.7%、38.0%、30.6%，韓國瑜將領先2人至少7.4%；若民進黨是由賴清德出馬，分別對上韓國瑜及柯文哲，支持度為20.7%、37.3%、30.9%，韓國瑜將領先2人至少6.4%

另外，如果蔡英文分別對上朱立倫及柯文哲，支持度為19.8%、32.9%、34.7%，柯文哲將反倒領先2人至少1.8%；而若是蔡英文分別對上王金平及柯文哲，支持度為19.8%、17.3%、40.5%，柯文哲更將領先2人至少20.7%；如果是由賴清德對上朱立倫及柯文哲，支持度為20.7%、32.1%、35.0%，柯文哲領先2人至少2.9%；若是賴清德分別對上王金平及柯文哲，支持度為20.9%、16.5%、40.4%，柯文哲也將領先2人至少19.5%。

由此分析，2020總統選舉，如果柯文哲參選，國民黨若派出韓國瑜將有可能勝選，而若派出朱立倫，也還有與柯文哲一較高下的機會；反觀民進黨，不論是蔡英文或賴清德出馬，都輸給柯文哲與韓國瑜或朱立倫。

▲ET最新民調。（圖／ETtoday新聞雲製，下同）

不過，韓國瑜剛任高雄市長，也引來外界質疑參選總統沒正當性，無法對高雄市民交代。《ETtoday新聞雲》針對1135位設籍高雄市民分析發現，有40.6%高雄市民表示支持(非常支持23.7%、還算支持16.9%)韓國瑜參選2020總統；但也有51.5%高雄市民表示不支持(不太支持19.0%、非常不支持32.5%)。顯示有過半數高雄市民並不支持韓國瑜參選2020總統。

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2019年2月13日至2月18日進行，調查方法是結合「網路調查」及「電腦輔助電話調查」進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象，網路調查是針對50歲及以下，電話調查是針對51歲及以上；調查回收有效樣本數為9,526份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負1.0%。進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料(108年1月底)進行性別、年齡、地區樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。