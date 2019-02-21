2年前北市府就提同婚釋憲　柯文哲不表態：讓立院去討論

記者陳家祥／台北報導

同性婚姻政院版本草案20日晚間出爐，名稱中性定調為《司法院釋字第748號解釋施行法》，草案內容顯示同志可以結婚、繼承、繼親收養等。對此，台北市長柯文哲表示，「既然送進立法院，我們還是相信立法院是台灣民意的代表，就讓立法院去討論」，強調保護同性婚姻行政命令可以做的我們都做；至於個人立場，柯則不表態，表示做為市長還是以立法院最後的決定為基礎來處理。

備受關注的同性婚姻政院版本草案預計21日要送出行政院會，名稱中性定調為《司法院釋字第748號解釋施行法》，草案規定同性伴侶間可以繼承財產並繼親收養，其他關於夫妻、配偶的權利義務也可一併準用。行政院晚間同步推出闢謠懶人包，內容強調同婚合法不會讓爸媽變成雙親一、雙親二。

柯文哲21日出席士林官邸鬱金香展開幕活動後受訪時，被問到同婚草案出爐一事，柯說，既然送進立法院，我們還是相信立法院是台灣民意的代表，就讓立法院去討論。

柯文哲表示，2年前台北市政府就提出釋憲案，後來一直拖到現在，「不過目前行政命令可以做，保護同性婚姻行政命令可以做的我們都做，不過當然是如果有明確的法律條文可以規範的話，應該會比較有保障。」

至於個人立場？柯文哲沒有表態，僅表示「當然我有個人立場」，隨後便說，做為市長還是看立法院最後做出來決定怎樣，以那為基礎來處理；媒體追問，身為首都市長，若對同婚專法表態，會不會有帶動民主化的效應？柯說，反正已經送進立法院，就給代表台灣民意的立法院審查，「我覺得這樣，不管怎樣，就審查，出來就按照法律去做。」

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▲柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）