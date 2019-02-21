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華聞快遞／上海「專精特新」企業已達2103家　戶均銷售收入破1.9億元

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▲▼上海市。（圖／CFP）

▲上海市市貌。（圖／CFP）

《上海》上海「專精特新」企業已達2103家，戶均銷售收入破1.9億元（人民幣）

上海市經信委指出，隨著新一批706家「專精特新」企業名單正式出爐，上海「專精特新」企業數量已達2103家，成為上海經濟發展中一支不可或缺的重要力量，在眾多細分行業逐漸成長為「隱形冠軍」。（新華網）

《北京》200餘場招聘活動幫扶就業

2019年春風行動正在火熱進行中，北京市將舉辦200餘場招聘會、政策講解活動，滿足各類人群的求職需求。今年的春風行動主題為「促進轉移就業，助力脫貧攻堅」，將持續至3月15日結束。（新華網）

《湖北》24省區市公佈2019年交通投資計劃地方交建「火熱」開工

湖北武漢軌道交通19號線19日開工建設。這是春節假期過後，多地交通項目密集上馬的一個縮影，預計今年首季開工「火熱」程度遠超去年同期。據悉，全國有24個省區市公佈了2019年交通投資計劃，總額累計超過2兆（人民幣），精準「滴灌」補短板、增後勁。面對龐大的資金需求，今年將加大地方債和民間資本「補血」力度。（新華網）

《北京》央行：支持商業銀行通過永續債補充資本金

推出永續債有利於優化銀行資本結構，增強商業銀行抵御風險能力和信貸投放能力，同時也有利於豐富我國債券市場品種結構，滿足長期投資人資產配置需求近日國務院常務會議決定，支持商業銀行通過永續債補充資本金疏通貨幣政策傳導機制。（中新社）

▼中國人民銀行。（圖／CFP）

▲▼中國人民銀行。（圖／CFP）

《北京》人民幣貸款增加金融對實體經濟支持力度繼續加大

中國人民銀行15日發布的金融數據統計報告顯示：1月社會融資規模增量為4.64兆元（人民幣，下同），比上月多3.05兆元，比上年同期多1.56兆元；金融機構人民幣貸款新增3.23兆元，創單月歷史新高。（中新社）

《南京》南京多家銀行下調首套房貸利率

南京地區多家銀行網點與之前相比，南京首套房貸款利率下調明顯，多家銀行首套房貸款利率較基準利率上浮12%或15%，二套房普遍上浮20 %至25%。比起上個月首套房貸款多數上浮20%的情況下調幅度明顯。業內人士稱，2019年利率出現回調的可能性增大，但短期內無法調低至基準利率以下。（中新社）

《廣東》廣東：50個省級現代農業產業園帶動123萬人就業

去年初，我省提出按照「一年全面啟動、兩年初見成效、三年較成體系」的目標要求，省級財政計劃3年總投入達75億元，到2020年創建150個現代農業產業園，最終形成「百園強縣、千億興農」的產業興旺新格局。（中新社）

《陝西》「落戶」繼續寬鬆多個城市升級人才引進政策

「搶人大戰」正在許多城市火爆進行。截至2月18日，2019年發佈各種人才引進與落戶等政策的城市已經有16個，其中西安、南京等二線城市力度空前。（新華網）

▼陝西省西安市。（圖／CFP）

▲▼陝西省西安市。（圖／CFP）

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