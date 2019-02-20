龍潭看夜景拍到飄浮女人頭　「撞臉郭雪芙」網友看傻：點開吹狗螺

網搜小組／綜合報導

台北網友小瑞（化名）19日在臉書「靈異公社」PO出一張照片聲稱，先前和老婆到桃園龍潭某夜景餐廳消費，時間剛好很接近午夜12點，沒想到竟然真的拍到靈異照片，「老婆後面有疑似古裝女子的臉，放大看還是七孔流血」。大多數網友看了也覺得很毛，甚至有人點出女鬼其實有明星臉，「好像郭雪芙喔」、「感覺像賈靜雯」。

▼▲小瑞幫老婆拍照卻發現詭異女人臉飄在半空中。（圖／翻攝自Facebook／靈異公社，下同）

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照片中，只見一名留著棕色長髮的女子對著鏡頭露出微笑，背後因為夜深了的關係，幾乎是漆黑一片，隱約只看得到欄杆和椅子的輪廓，沒想到就在女子的頭上竟然浮出一張人臉，膚色蒼白，表情也相當哀怨，讓人看了忍不住發毛。

小瑞在文中提到，這張照片是在老婆要求下拍的，當時很確定後面只有圍欄，再過去就是陡坡，拍完確認時也沒有發現異狀，直到回家整理才看到這張詭異的女人臉孔，看起來好像穿著古裝，放大一看竟然還七孔流血，拿給其他朋友看，大家都覺得很詭異，「第一次拍到那麼清楚的靈異照片。」

▼▲網友覺得女鬼有明星臉。

大部分的網友看完也覺得很可怕，紛紛留言勸小瑞趕快把照片刪除，不要繼續留著，「害我抖兩下」、「上面還有右耳那邊，是不是還有一個」、「一點開照片我家樓下的狗就吹狗螺」、「這夜景下面是公墓啊」、「這張是靈異公社最恐怖的靈異照片」；也有網友覺得女鬼的臉越看越有明星味，「好像郭雪芙喔」、「有點像賈靜雯」、「以為是李皓鑭（吳謹言飾演的角色）」。

但也是網友不買帳，質疑照片中的女鬼模樣太清楚，反而有點像假的，「清楚到不恐怖了」、「靈體的輪廓不會這麼清晰，應該不是P的就是影像重疊的殘影吧」。

▼被網友點名的女明星分別為郭雪芙（圖1）、賈靜雯（圖2）和吳謹言（圖3）。（圖／記者屠惠剛、季相儒、黃克翔攝）