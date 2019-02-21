「妳好大」翁拍女房仲胸部電梯性騷10秒　法官減刑：他85歲了

記者黃翊婷／綜合報導

基隆85歲的陳姓老翁2018年5月約了女房仲小美（化名）到家中洽談售屋細節，卻趁著坐在客廳沙發上談話時伸手襲胸，甚至說出「妳奶子好大」等話，接著又在電梯裡攬肩、試圖親吻長達10秒，最後雖然挨告性騷擾，但法官認為他年事已高，依法減刑只判3個月有期徒刑，得易科罰金9萬元。

▲陳翁被指控企圖對小美襲胸。（示意圖／記者蔡紹堅攝，與本文當事人無關）

小美證稱，陳翁說要討論委託售屋的事，2018年5月10日上午11時許她獨自前往洽談，起初一起坐在沙發上時就靠得很近，以為是對方年紀大了聽不清楚，所以沒有介意，沒想到接著竟然被用手拍打右側胸部，還出言調侃「妳奶子好大」，當下警覺不對勁趕緊找藉口想離開。

無奈電梯需要使用住戶的感應卡，小美只好和陳翁一起搭乘，「在電梯裡他又靠過來擁抱、想親吻臉頰，我把他推開，卻被回嗆這也不行、那也不行」，回到公司後馬上將這1個半小時的驚魂記告訴主管，兩人討論後決定報警揭發此事。

▲小美獨自到客戶家洽談，卻受到性騷擾。（示意圖／CFP，與本文當事人無關）

而受到指控的陳翁反駁，小美是故意一個人來簽約，要離開時又說自己機車壞了想借5000元，他沒有給才會遭到陷害。陳的辯護人也強調，當事人只有鼓勵要努力工作賺錢，沒有拍打胸部，加上重聽的關係，會有靠近聽別人講話的習慣，可能因此產生誤會，況且他已經85歲了，身材也不壯碩，只要稍加抵抗就會跌倒，根本不可能強迫小美。

不過，基隆地院法官調閱電梯裡的監視器發現，陳翁從1分5秒開始就動作頻頻，一下搭肩、一下伸長脖子靠近小美左臉頰，接著又打算環抱，直到被推開才遠離，整個過程約10秒鐘，加上房屋仲介人員本來就可以獨立作業，交易金額也非小數目，確實需要雙方長時間協商，怎麼能說是故意獨自跑去簽約。

雖然監視器拍到陳翁性騷擾的舉動，犯後毫無悔意也未與被害人和解，但法官考量到他已經85歲了，依照《刑法》第18條規定得減刑，最後僅輕判3個月有期徒刑，得易科罰金9萬元。