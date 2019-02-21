　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

單身母遭「痛毆4hr」臉腫成豬頭！網戀27歲法學生　第一次約會就悲劇

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼（圖／翻攝自Facebook／Fernanda Bueri）

▲卡培洛茲被揍澳臉部發腫。（圖／翻攝自Facebook／Fernanda Bueri

國際中心／綜合報導

57歲的巴西地方媽媽卡培洛茲（Elaine Caparroz）先前透過網路，認識了一名27歲男子薩拉（Vinicius Serra），兩人在持續聯絡8個月之後，決定見面約會；沒想到薩拉喝了酒睡了一覺之後突然性情大變，長達4個小時瘋狂攻擊卡培洛茲，直到鄰居聽到呼救聲才驚覺事情不對勁，趕緊破門而入救人。

根據外媒報導，卡培洛茲是一名單親媽媽，她先前在網路上遇見就讀法學院的薩拉，兩人聊的很來並在8個月後，也就是15日時約出來共進晚餐；兩人在薩拉的公寓裡蓋棉被純聊天，隨後竟然真的睡著了，但是卡培洛茲幾個小時後確是因為疼痛而醒來。

當卡培洛茲在凌晨1點睜開眼睛時，薩拉掄起拳頭正在攻擊她的臉部，而一連串的毆打暴力行為持續了4個小時，不僅桌子、家具全部倒落一地，除了地上、櫃子之外，牆壁也都佈滿了卡培洛茲的血跡；一旁的鄰居則是在聽到有人呼救之後，趕緊請保全出面介入救人。

卡培洛茲被送醫之後發現臉部多處骨折，包含鼻子、眼眶等地方，牙齒也斷了好幾顆，嘴裡的傷口更大到需要縫超過40針。而薩拉則是在準備逃跑時，被公寓保全們抓住，一直等到警方到場將人送辦。

報導中指出，薩拉在接受調查時聲稱，當時他的精神病突然發作，他的意識「強迫」他毆打受害者4小時，目前地方法官要求他去做精神鑑定，以評估他的說詞是否為真，若是他被判有罪，將面臨30年的牢獄之災；對此，調查人員安德亞納（Adriana Belém）表示，從嫌犯攻擊被害者的時間長度來看，精神病突然發作的說詞顯然是不可信的，這是一起企圖殺害女性的案例，雖然仍不了解犯案動機，但相信襲擊是有預謀的。

里約婦女警察局局長朱莉安娜（Juliana Emerick）警告，基於安全，婦女在網路上約會時應該要採取預防措施，讓第一次的見面在公共場所進行，更要告知朋友或是他人這場約會在何時何地會發生，用電話保持聯繫。

ET快訊
解婕翎禮服往下滑「全部直播出去」！網看傻：她剛在喬奶
吳建豪確定離婚！　百億妻認了已簽字
陳意涵產後12天崩潰！一張照片網友全懂了：真的會哭

關鍵字：約會,網友,攻擊,網路,巴西

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

終極殘酷吃到飽！吃燒肉「整群牛」盯著你　客：壓力好大

「完整屍體」放家中！這村莊「不埋死人」　還要每年跟祂們一起合照

山東首爆非洲豬瘟疫情　陸31省市僅剩4區未淪陷

搶捧花變摔角大戰！　2女激烈纏鬥大露春光新娘卻笑出來了

13歲國中生自殺！「在學校綑綁虐待」案情曝光　2同學判賠千萬元

台滑雪團29人北海道發生連環車禍！巴士路面結冰打滑連撞3車

南韓封鎖全球最大A片網站Pornhub 網友轟：中國式審查

單身母遭「痛毆4hr」臉腫成豬頭！網戀27歲法學生　第一次約會就悲劇

塞爾維亞出櫃女總理伴侶產子　全球平權史的「歷史性事件」

開會好無聊「女子啊啊聲」突然傳出　全場驚醒男同事笑了

爸扛36公斤下樓：差點閃到腰　鬆獅犬悠閒享受當「獅子王」

超浪漫！凌晨2點被叫醒去香港　男友6段式闖關求婚暖哭女友

「少了右腳陪，左腳會努力走下去」　連體嬰忠仁告別式...弟：我很想你

黃嘉千、小戽斗、喜翔《老大人》正式預告

第二胎藏腹中2周忍住不跟老公說 等他生日打開禮物盒驚見「2條線」

Sandy身分證背後「父 吳宗憲」　找工作被霸凌：你們有錢人 家...22K！

幼幼版「炸寒單」老師帶頭丟炮　國小弟激動狂丟！網：感覺有仇

反向詭騎...沙鹿女老師「蒸發5天」　終於找到了！跨越市界騎到苗栗

HAHA超會起鬨硬湊「國懵CP」　金鍾國.宋智孝強制loveline

茵芙爆心機女：我被害超級慘！　利菁消音前疑似用氣音說「郭雪芙」

台滑雪團29人北海道發生連環車禍！巴士路面結冰打滑連撞3車

南韓封鎖全球最大A片網站Pornhub 網友轟：中國式審查

單身母遭「痛毆4hr」臉腫成豬頭！網戀27歲法學生　第一次約會就悲劇

塞爾維亞出櫃女總理伴侶產子　全球平權史的「歷史性事件」

開會好無聊「女子啊啊聲」突然傳出　全場驚醒男同事笑了

首次約會就懷孕「生下三胞胎」　她傻眼：我按時吃避孕藥！

殺了妳這乞丐！韓航董娘狂虐菲傭15分鐘「噴髒話+逼下跪」音檔曝光

川普討加州高鐵經費諷「比築牆貴」　州長紐森批政治報復

超好買！日本驚安殿堂「唐吉訶德」社長認了：要到台灣開分店

「黃金哥」再添2台鑲金摩托車！日戴13kg炫富...笑回：風水師建議的

台灣思貝克從事多層次傳銷少1動作　公平會開罰30萬元

捐角膜不用挖眼球！　國家眼庫讓捐贈者「看到回天堂的路」

福衛七號延續「太空中最精準的溫度計」　陳良基：颱風路徑更精確

解放軍34天南海大練兵　實測海、空、火箭軍聯合部隊指揮能力

餐飲大亨七期豪宅四拍賣出　頂樓戶下殺一坪只剩31萬

影／幼稚園女師「教鞭不離手」狂抽學生　惡行曝光嗆：這在中國很正常

我的怪奇寵物！逾400品種「夢幻種」異形魚　價格降低魚迷福音

狼醫手術檯性侵孕婦　苦情妻落淚挺老公「放我們一條活路」

杜克怪物新人威廉森踩破Nike鞋扭傷　僅打33秒詹皇也關心

夜闖命案旅館第一現場　錄到低鳴哭聲...照片人臉竟變「灰白霧狀」

正妹警遭影射性愛影片網路瘋傳　她超痛心！決定告到底

國際熱門新聞

22歲散打王對戰51歲保全　當..

女孩手機錄做造型　卻捕捉氣爆死..

乙武洋匡將再婚23歲混血正妹

熱戀乙武洋匡　23歲混血妹背景..

她嫁去當聖戰士新娘　新婚夜在「..

58歲情色直播主被逮　調查員：..

日本唐吉訶德認了！未來將到台灣..

擺脫廁所尿騷味　澳洲媽媽出奇招

動物園讓8歲孩跟獅子拔河爆眾怒

清晰UFO現身雷雨夜！澳洲警也..

科學家解出「微波葡萄」冒火焰謎..

13歲國中生自殺！2同學判賠千..

AIT前處長：台灣人民要更有自..

男嬰尿布長蛆亡　媽被判終身監禁

更多熱門

相關新聞

網友最推　美味火鍋排行榜

台灣人不只愛吃鍋，更熱愛吃麻辣鍋，吃的不只是一個爽，有時候其實是大家聚在一起的開心，也因此近年各式各樣的火鍋品牌也如雨後春筍般冒出，今天DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，看看網友們心目中的十大火鍋店。

福特關閉50年大廠　2700人失業

宏碁電競筆電稱霸巴西　2018年勇奪市佔龍頭

女友愛新歡　舊愛撞車要「踹共」

美洲烏拉圭再爆冷　非洲喀麥隆成謎

讀者迴響

發燒話題

鹽水蜂炮 乙武洋匡 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 王令麟 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 元宵節

熱門新聞

酷炫講錯話！「吳宗憲被踩地雷」把他趕出場

檢疫犬坐下20萬掰了？他嚇哭翻出M

無良色醫師病床上性侵女病患　遭妻錄下獸行

大嬸Costco門口攔人問一句　他走掉…網戰翻

屁孩驚動136縣道山神　命喪赤崁頂

重機騎士摔車　友人幫阻車120秒後死神上門

蘇揆限制退將赴陸！網促：沒收終身俸

華航總機師高空打盹　還被爆復仇

謝政鵬再PO文悼女友：我好想回去

生酮名醫肝膿瘍4天病逝…萬人震驚

便當店吃飯…隔壁坐「超大咖男神」嗨翻！

肯德基炸雞「5種正確吃法」曝光

賓士車牌驚見「使」！網揭權貴真相

夫LINE：哥愛你　小三是男的妻傻眼

房東月租「2萬→40萬」她傻眼　網：大里耶

更多

最夯影音

更多

爸扛36公斤下樓：差點閃到腰　鬆獅犬悠閒享受當「獅子王」

超浪漫！凌晨2點被叫醒去香港　男友6段式闖關求婚暖哭女友

「少了右腳陪，左腳會努力走下去」　連體嬰忠仁告別式...弟：我很想你

黃嘉千、小戽斗、喜翔《老大人》正式預告

第二胎藏腹中2周忍住不跟老公說 等他生日打開禮物盒驚見「2條線」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面