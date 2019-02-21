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終極殘酷吃到飽！吃燒肉「整群牛」盯著你　客：壓力好大

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▲▼ 終極殘酷吃到飽！吃燒肉「整群牛」看著你。（圖／取自めり乃推特）

▲只要點一盤肉店家就會送上「動物模型」，讓客人不禁直言，「壓力好大（圖／取自めり乃推特，下同）

國際中心／綜合報導

許多吃到飽餐廳為了鼓勵民眾把點的餐點都吃完，不要因貪小便宜而浪費食材，時常會有懲罰機制，例如在結帳前沒有將食物吃完，便會要求支付罰金。日本則有一家火烤兩吃的吃到飽餐廳在顧客桌上擺上栩栩如生的動物模型，讓顧客一邊吃一邊看著「自己到底吃了幾頭」，變相讓顧客因心理因素而不浪費食材。

日本燒肉吃到飽「めり乃 」在日本各地擁有多家分店，而該店最特別的地方就在每當顧客點了一盤肉品，服務生就會拿出一頭該肉品種類的小模型放在「小草坪」上，吃得越多小草坪上的牲畜就越來越多。而這個看似可愛的餐廳文化，卻讓部分顧客覺得「好慘忍」。有顧客搞笑表示，一邊吃著烤肉，可愛的小動物卻在旁邊看著自己，不免覺得「壓力很大」。

▲▼ 終極殘酷吃到飽！吃燒肉「整群牛」看著你。（圖／取自めり乃推特）

有網友猜測，店家的手法應該是想要用「心理戰」這種非強制的手法，引起愧疚感，讓顧客能夠自發性的點多少吃多少，量力而為，不浪費食物。也有網友表示，的確有部分民眾一到了吃到飽餐廳，為了吃回本，都會瘋狂加點，但最後卻不一定吃得完，如果是採罰金制，最後沒被吃完的食材也是被浪費掉，但是這樣的方法可以讓客人意識到，自己吃的是一條生命，就會更加慎重的點餐了。

對此，めり乃則表示，一開始只是想要模仿迴轉壽司，讓顧客可以看到自己吃完肉盤後堆疊起來的空盤，來滿足成就感，但是空肉盤因為衛生上的問題，不太適合繼續放在餐桌上，因此以動物模型替代，只要點了一盤肉，就會放一頭動物模型在桌上，不失為一個小趣味，沒想到許多顧客將其賦予了新的意義，也未嘗不是好事。

▲▼ 終極殘酷吃到飽！吃燒肉「整群牛」看著你。（圖／取自めり乃推特）

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關鍵字：吃到飽,日韓要聞

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