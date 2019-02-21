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英國智庫：政府若讓華為參與5G項目　太天真又不負責任

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▲▼華為。（圖／路透社）

▲華為遭到美國封殺。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

英國智庫「皇家聯合研究所」（RUSI）20日發布報告，指出若政府願意讓中國科技巨頭華為（Huawei）參與該國的5G項目，此舉從最好的情況來看是很天真，最壞的情形則是不負責任，並可能進一步損害英國的基礎通訊設備。

CNN報導，華為正面臨新的攻擊，該企業試圖說服英國政府，讓它協助建立5G項目。有英國高級網路安全官員認為，政府抱持信心可以處理華為所帶來的風險。不過，RUSI報告卻駁斥這個想法太天真。

美國政府正在力勸其他盟友，不要讓華為參與5G項目，該公司的技術可能會被中國情報機構用於間諜活動。對此，華為與中國政府則多次堅決否認美方的指控。

《金融時報》指出，英國國家網路安全中心已得出結論，能夠管理使用華為產品的風險。英國文化、傳媒及體育部本周發布聲明提及，正在考慮一系列的選擇，但尚未做出任何決定。

▲▼華為。（圖／CFP）

▲華為否認有任何不當行為。（圖／CFP）

英國政府是美國在情報、安全領域的重要盟友，預計今年春天將決定哪些供應商可以為5G網路提供技術。如果英國政府最終同意讓華為參與，可能會破壞與美方的關係並影響其他國家的決定。

RUSI報告由英國前外交官帕頓（Charles Parton）撰寫，他在中國、香港與台灣工作22年。他警告，對於中國政府在各方面的干預，包括政治與研究領域，英國必須保持警惕。

帕頓措辭嚴厲，「北京的干預並非要推翻西方，而是以犧牲西方的利益為代價，嚴峻又無情推動中國的利益與價值觀。」根據RUSI報告，文中提及華為雖然是私營公司，但必要時刻可能會與中國當局合作，「華為的中國員工沒有其他選擇，只能接受中國政府單位的要求。」

英國屬於「五眼聯盟」（Five Eyes），成員包含澳洲、加拿大、紐西蘭與美國。RUSI報告警告，若英國政府批准華為參與5G網路項目，密切的盟友將來可能不太願意與它合作，導致英國被排除在外。

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關鍵字：華為,英國,智庫,皇家聯合研究所,5G,網路

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