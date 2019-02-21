山東首爆非洲豬瘟疫情　陸31省市僅剩4區未淪陷

▲生豬養殖場示意圖。（圖／翻攝自中新網）
大陸中心／綜合報導
根據大陸農業農村部消息指出，山東省濟南市萊蕪區發生非洲豬瘟疫情，共發病17頭，死亡3頭。截至21日，31個省市區僅剩下新疆、西藏、河北、海南等4個省市區尚未傳出豬瘟。目前濟南市已全面禁止生豬及相關產品進出封鎖區。
農業農村部指出，20日接到中國動物疫病預防控制中心報告，經中國動物衛生與流行病學中心確診，濟南市萊蕪區一家養殖場發生非洲豬瘟疫情。發病養殖場存欄生豬為4504頭，共發病17頭、死亡3頭。
疫情發生後，農業農村部立即派出督導組趕赴當地，啟動應急響應機制，採取封鎖、撲殺、無害化處理、消毒等處置措施，對全部病死和撲殺豬進行無害化處理。同時，禁止所有生豬及其產品進出封鎖區。
▲中央災害應變中心網站2月21日更新大陸非洲豬瘟疫區地圖。（圖／中央災害應變中心網站）
根據了解，大陸31個省市區自2018年爆發非洲豬瘟疫情後，目前僅剩下新疆、西藏、河北、海南等4個省市區尚未傳出豬瘟。
另外，越南、日本等也傳出疫情，為阻絕非洲豬瘟病毒傳入台灣，農委會強調，依據動物傳染病防治條例第45之1條規定及防檢局去年12月18日公告裁罰基準，自明日零時起，入境旅客自越南違規攜帶豬肉產品入境遭查獲，第1次違規將裁罰20萬元，第2次就開罰100萬元，外來人士遭罰20萬元未能繳清罰款者移送移民署當場拒絕入境。