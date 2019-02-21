山東首爆非洲豬瘟疫情　陸31省市僅剩4區未淪陷

屏東縣動物防疫所17日 晚間接獲通報，在枋山鄉枋山路115號附近海岸發現一隻豬屍，該豬屍身長60至70公分，年齡約3至4個月大，採集檢體後送家畜衛生試驗所檢驗結果出爐，動防所今（20日）表示，報告呈現非洲豬瘟陰性反應，虛驚一場！