正妹甜笑發問卷「免費美容體驗」　竹科男做臉一次近2萬驚呆

▲竹市府消保官極力呼籲民眾，美容瘦身體驗簽約要慎重再慎重。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

不少民眾想透過美容瘦身，改變外型讓自己更美更搶眼，遇到美容、瘦身行銷就有衝動，但注意可能要付出高額代價！新竹市府消保官指出，消費者服務中心一直以來收到許多消費者在賣場出入口攤位、火車站前商圈、養生美容展覽會場做美容體驗，進而簽約上當的申訴案件，業者號稱買商品送服務、免費體驗，但未告知體驗的美容商品，是要辦理分期貸款的高價品，美容瘦身行銷成消費者極可能遇到的陷阱，竹市府消保官極力呼籲民眾，美容瘦身體驗簽約要慎重再慎重。

竹市年輕的張先生因公司發了獎金，逛街遇到填寫美容問卷的正妹，在正妹的推薦下隨其進入店內做美容初體驗，張先生表示，體驗感受不錯，因此當下便簽約分期付款將近10萬元的美容服務，日後陸續做臉3次後，服務品質不如預期，張先生因此想解約退款，向消保官申訴，經消保官協調也僅能退回一半左右，換言之，做一次臉要付出將近2萬元的代價。

消保官表示，美容業者通常推出買商品送服務，但消費者若中途要終止合約服務，通常要付出高額的代價，消保官分析，所謂「免費體驗一次」，是指體驗後沒簽名的狀況，若體驗一次後簽名，該次就算是服務的開始；業者讓消費者初次體驗高價的美容商品，通常會讓民眾感受到外觀上顯著的效果，誘使消費者簽約，但消費者若不查，往往在簽約後看明細才知價格高昂，商品動輒在萬元以上，且一旦簽約，只要打開用過後就不能退貨。

由於金額往往數萬元以上，若消費者無法當場刷卡付款，有些業者與融資公司合作，在合約書上直接請消費者做分期貸款，而成為業者對消費者的應收分期付款債權，再轉賣給融資業者，未來即使消費者與業者有契約爭議，融資業者仍會繼續向消費者催繳期款。在諸多案例中，有的消費者分期貸款合約價甚至是10萬元以上，成為長期的負擔。

消保官指出，通常消費者要終止合約，業者都會百般拖延，即便向消保官申訴請求協調，依「瘦身美容定型化契約應記載事項」第9條及第10條規定計算退費，消費者都要對該商品送的服務付出高額的代價，因為動輒數千元甚至萬元的商品只要拆裝過、用在消費者身上，消費者就要如數買單不能退貨，而業者往往又將再扣10%手續費，消費者能退回的款項所剩無幾。消保官再次呼籲民眾，美容體驗後簽名務必要慎重再慎重。