　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

正妹OL棄「亞版Netflix」高薪工作改打撲克　7個月賺460萬獎金

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼撲克牌,賭博,賭局 。（圖／pixabay）

▲馬來西亞正妹娜塔莉（Natalie Teh Siew-po）每天花8小時在練習撲克牌。（圖／pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

馬來西亞吉隆坡28歲的娜塔莉（Natalie Teh Siew-po）決定走出舒適圈，於2017年6月從有「亞洲版Netflix」之稱的iflix公司辭職，轉行與男友一起闖蕩世界撲克牌賭局，7個月內就成為世界25強的女性職業撲克牌選手，並贏得超過15萬美元（約新台幣460萬元）的獎金。

根據《南華早報》報導，曾為世界最厲害女性桌上足球選手之一的娜塔莉，7個月前辭去OL工作，決定跟隨男友的腳步以打撲克牌為生。她表示，自己最早接觸的撲克牌遊戲是「大老二」，到了大學才開始賭錢，會想成為一名撲克牌選手是因為從高中就開始交往的男友，因為男友本身是頂尖撲克牌選手，常跟著對方一起出國比賽，久而久之就產生了興趣。 

至於為什麼要放棄iflix，選擇從事一個看似有一餐沒一餐的職業，娜塔莉說，「我打撲克牌賺得錢比原本的工作多」，因此決定正式轉職，「我不會為同一間公司工作一輩子，在我想清楚自己想做什麼之前，我想先好好整理思緒，所以才會邊旅遊邊打撲克牌。」結果娜塔莉在7個月內就成為世界女性撲克牌選手的前25強，還獲得了高達15萬美元的獎金，成為馬來西亞女性選手第一名。

對於為什麼能夠在短時間內達到這樣的高度，娜塔莉說，「我猜是因為我沒什麼情緒，朋友都說我是『機器人』，因為情緒反應都不大，這點應該很適合用在牌桌上。」

台上十分鐘，台下十年功，娜塔莉花在撲克牌上的時間其實不比一般人的工作時間短。她透露，每天需要花8小時進行撲克牌訓練，若是比賽期間，就會提升到12到15小時，而且學習技巧和分析戰術的時間都還沒算進去。有朋友問說會不會在贏得鉅款後就退休，娜塔莉表示，自己才剛開始撲克牌生涯而已，「我的目標是世界女性撲克牌選手的前10名，也可能是前5名，重點是我會繼續玩下去。」

ET快訊
快訊／除夕燒死6親友嗆法官比中指　更一審判死刑

關鍵字：正妹,撲克牌

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

時尚「老佛爺」卡爾拉格斐超自律　30年不碰巧克力：我可以用鼻子吃

日本航空自衛隊F2戰機墜機　尋獲2飛行員仍有意識

繼女遭霸凌「身體很醜」　他一巴掌痛打屁孩被捕…左臉腫爆了

正妹OL棄「亞版Netflix」高薪工作改打撲克　7個月賺460萬獎金

陸貿易代表團「元宵節抵華盛頓」！川普秒發聲：非常歡迎

二戰「勝利之吻」水兵擁吻護理師　雕像遭紅漆破壞驚見#MeToo

就怕男友不開心！女大生一夜情後自稱遭性侵　勒索砲友11萬元

逃家加入IS嫁給聖戰士！少女產子想回家　遭英國政府剝奪國籍

川普盼北韓達到最終非核化：但只要沒核武測試「就不是很急」

文在寅與川普通話：願恢復與北韓經濟合作「幫助推動無核化」

超浪漫！凌晨2點被叫醒去香港　男友6段式闖關求婚暖哭女友

地方阿姨堅信「愛車失竊」急報案 警隔壁巷找到無奈：停錯邊啦...

包貝爾帶妻重回14年前租屋處　包文婧一進屋回憶湧現「瞬間爆哭」

滴妹突然「宣布改名」阿滴准了！　網嗨翻：新名字很可以

陸籍女大生偷帶火腿腸重罰20萬　崩潰痛哭找爸媽！移民署准入境

台北第一家泰國流水蝦吃到飽　3條玻璃水道任你夾 + 超大生蠔

歐陽娜娜泛淚對戲黃渤　豁出去哭了「跪地繞口令」

咬下去才發現是巧克力！　「翻糖鞋子」絕對猜不出來～

林依晨吃醋怎麼辦～　張彬彬捧臉、背後抱各種哄

穿「超貼毛衣」替艦長父賣水餃 水餃妹爆紅...狂粉一次訂萬顆捧場

時尚「老佛爺」卡爾拉格斐超自律　30年不碰巧克力：我可以用鼻子吃

日本航空自衛隊F2戰機墜機　尋獲2飛行員仍有意識

繼女遭霸凌「身體很醜」　他一巴掌痛打屁孩被捕…左臉腫爆了

正妹OL棄「亞版Netflix」高薪工作改打撲克　7個月賺460萬獎金

陸貿易代表團「元宵節抵華盛頓」！川普秒發聲：非常歡迎

二戰「勝利之吻」水兵擁吻護理師　雕像遭紅漆破壞驚見#MeToo

就怕男友不開心！女大生一夜情後自稱遭性侵　勒索砲友11萬元

逃家加入IS嫁給聖戰士！少女產子想回家　遭英國政府剝奪國籍

川普盼北韓達到最終非核化：但只要沒核武測試「就不是很急」

文在寅與川普通話：願恢復與北韓經濟合作「幫助推動無核化」

巧克力派有棉花糖口感？《拜託了便利商店》韓式料理特輯

王毅：把中國的發展看成美國的機遇　才能解決包括經貿的問題

時尚「老佛爺」卡爾拉格斐超自律　30年不碰巧克力：我可以用鼻子吃

芒果花期病蟲害危機四伏　農友要注意防範

日本航空自衛隊F2戰機墜機　尋獲2飛行員仍有意識

台東遶境慶元宵！七爺「吃炮」火燒衣　網驚：差一點升天...

許維恩「緊靠新歡」貼臉輕吻！　情侶閃照曝光…網秒懂：認愛前奏

中美磋商後期原則　環時：必須觸及雙方關切，而不僅是美方的

「他所謂的藝術只是胡鬧」─傑克遜・波洛克（Jackson Pollock）

4字價58億！「全最貴停車場」市值暴跌　16億超級豪宅夢碎

阿兵哥私處「吊滿一顆顆肉球」　醫師看傻眼：他用手拔掉

國際熱門新聞

快訊／85歲「老佛爺」卡爾拉格..

時尚老佛爺死因出爐　不敵胰腺癌

27歲女堅持嫁8旬翁　爺孫戀1..

富婆遭綁架　屍體旁寫：老公不付..

即／CNN獨家專訪　蔡英文：將..

台灣捷運4大特色讓南韓歐巴狂喊..

川普：加州浪費幾十億　高鐵都蓋..

逃家加入IS　她遭英政府剝奪國..

女大生自稱遭性侵　勒索砲友11..

整隻「巨型黑手臂」插進肛門卡住

二戰勝利之吻水兵過世　享壽95..

水電工爽中7.6億　霸氣買下原..

女大生人工昏迷4天　突然當媽超..

27歲美女逛市集創300億零售..

更多熱門

相關新聞

37歲大眼堂妹正翻　鄉民暴動認大舅

PTT上一名鄉民日前「表特版」PO出自己堂妹的美照，還要大家判斷「ok不OK」，沒想到堂妹的照片一出，正到驚豔四座，而且堂妹居然已經37歲，完全看不出來，就連素顏也超有氣質，再加上還是單身，讓鄉民大暴動，紛紛改叫原PO大舅子。

港鐵「初戀女友」照瘋傳！20歲本人回應

情人節「被正妹借5萬」　工程師傻眼

正妹放送美乳抗議　街頭邀男撫摸　

女神講師家人神基因！一排站開網跪了

讀者迴響

發燒話題

鹽水蜂炮 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 王令麟 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 元宵節

熱門新聞

快訊／沙鹿女師失蹤5天　苗栗尋獲

「我不想再吵了」女子跳樓慘死　男友目睹過程淚崩

用完餐「杯碗盤陣法」暖哭老闆娘

婆媳爆翻臉！哈林帶愛妻「閃搬信義區億級豪宅」

小辣椒從漫威退休！掰了11年鋼鐵人CP

文大女遭公車撞斃　疑為謝政鵬愛侶

老公過世！婆婆逼她嫁小叔：二兒接棒

又有台灣人在韓出道！「精通3語」笑容超甜

脾氣好炸！和5星座交往「要吵架超難」

茵芙爆心機女！消音前對話流出「是郭雪芙」

平溪看天燈廁所20元　遊客嗆：丟臉

與表哥7年婚變！有馬妹：人生只有一次

奴才抱枕熟睡　22歲貓「神複製」

工作壓力大　女師翹課散心失聯5天

黑人騎「三冠王」載范范舊照出土

更多

最夯影音

更多

超浪漫！凌晨2點被叫醒去香港　男友6段式闖關求婚暖哭女友

地方阿姨堅信「愛車失竊」急報案 警隔壁巷找到無奈：停錯邊啦...

包貝爾帶妻重回14年前租屋處　包文婧一進屋回憶湧現「瞬間爆哭」

滴妹突然「宣布改名」阿滴准了！　網嗨翻：新名字很可以

陸籍女大生偷帶火腿腸重罰20萬　崩潰痛哭找爸媽！移民署准入境

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面