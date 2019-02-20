落實虐童零容忍 台南網站將公告不當管教行為人姓名

▲落實虐童零容忍，黃偉哲市長表示，如果查證違法與違規屬實，要讓大眾知道不合格的幼兒園與托育中心的資訊。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

為營造友善托育城市，以虐童零容忍為目標，台南市教育局2月20日在市政會議報告台南市幼兒園管理機制時指出，對於不當管教，包括性騷擾或體罰，秉持有案即查，屬實即罰原則，如查證屬實，立即會依政府資訊公開法在網站公布幼兒園名稱、負責人及行為人姓名，以確保幼童的安全與身心健康。

黃偉哲市長表示，如果查證違法與違規屬實，採取公告方式是法定程序，但是市府應該研擬如何透過適當方式，讓大眾知道不合格的幼兒園與托育中心的資訊，不一定要使用公告的法定程序，請法制處、教育局與社會局研擬，既可揭露資訊，又符合法規的方式。

教育局指出，目前公私幼核定招生人數57627名，占全市2至5歲幼兒人數65839名比率約87.5％，大於實際入園幼兒人數47735，因此供給大於需求；雖然整體供給大於需求，但仍有區域之間的差距，部分偏鄉沒有私幼，仍然需要仰賴公幼。

在檢查查核項目，教育局會針對園務管理、課程教學、人事管理、幼兒權益與收退費部分進行檢查；並會同衛生局、工務局、消防局等到園進行公共安全項目檢查，以及會同交通警察大隊及監理站進行路邊臨檢幼童車，透過查核，保障幼兒的安全。

對於不當管教，包括性騷擾或體罰等，教育局指出，秉持有案即查，屬實即罰原則，查證屬實，立即會依政府資訊公開法在網站公布幼兒園名稱、負責人及行為人姓名，如果確認違規事項，視行為人身分以及情節而有不同之裁處。

教育局表示，幼兒園輔導做法，包括說明會、主題研習、列管會議、到園輔導、提供範例、法令宣導等方式。在評鑑部分，則是會針對幼兒園設立與營運、總務與財務管理、教保 活動課程、人事管理、餐飲與衛生管理、安全管理等5項目進行評鑑，以五學年為一週期，轄區內所有幼兒園均應接受評鑑，並會針對基礎評鑑未通過之項目及指標辦理追蹤評鑑。

教育局依照幼照法檢查，每年約有240園，併同檢查收費以及英美語教學等，查有違規事項均依法裁處，基礎評鑑每年約110園，會同衛生局及外聘委員辦理，第一週期通過率99.8％。

教育局指出，公安檢查每年約80場次，會同工務、衛生、消防等單位辦理，查得之違規事項均列管追蹤，改善完成率100％，兒童車檢查每年約100場次，會同交通警察大隊及監理站辦理，查有違規事項均依法裁處。