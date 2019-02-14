赤裸童陽台站整夜「束帶纏身撿屎玩」　狠父與同居女友遭起訴

記者陳凱力／新竹報導

新竹2018年發生一起虐童案震驚全台，一名3歲男童被生母發現遭到以束帶綁其雙手、全身赤裸被強迫在陽台罰站。新竹地檢日前除依傷害與強制罪嫌起訴2人外，也因2人故意對兒童犯罪，建請院方再依兒少福利法加重其刑。

2018年9月一則在網路報料公社的虐童文引起廣大注意，3歲男童的生母在網路上譴責男童的生父與其同居女友對小男童虐待。生母指稱，兒子被以束帶綑綁雙手、全身赤裸且看起來就像皮包骨一樣瘦弱，懷疑遭到毆打甚至不給飯吃，甚至在陽台便溺後還任由兒子玩弄自己的排泄物。

▲一名3歲男童被生母發現遭到以束帶綁其雙手、全身赤裸被強迫在陽台罰站。（圖／翻攝爆料公社）



檢警調查發現，男童生父秋男與其男童生母洪女共育有2男1女，2人於2017年10月離婚後，協議4歲的長子與3歲的次男由秋男扶養，6歲的長女由洪女扶養。秋男也在離婚後，與陳姓女友與2名親生兒子及陳女的5歲女兒一起展開同居共同生活。

秋男與女友因小兒子在家中隨地便溺，竟於去年9月20日晚間11點多，由陳女徒手毆打男童雙腳，隨後秋男又徒手毆打孩子臉部、雙腳，到21日凌晨12點多，再以塑膠拖鞋毆打雙腳，致小男童受有臉部、前額、下頷多處挫瘀傷、左眼紅眼、後背挫瘀傷、雙前臂多處瘀傷、雙側大腿、膝蓋、小腿多處挫瘀傷等傷害。

秋男、陳女又共同在21日當晚6點多，逼小男童在玄關罰站，陳女以束帶將男童雙手圈住，再用4至5個束帶將雙手固定，再將該4至5個束帶剪掉，僅留雙手上束帶。兩人並將小男童單獨留在玄關處以做懲罰，直到22日上午10點多，秋男發現兒子再度便溺在玄關地上，又以束帶將兒子雙手固定。

▲22日下午2點多，男童生母與友人前往探視2個兒子，於玄關鋁窗邊竟然發現小男童雙手綁有束帶並舉高、全身赤裸，懷疑小男童受到虐待，於是當場打電話報警。（圖／記者陳凱力翻攝）



陳女在清理現場後，將男童衣褲脫掉後就任其全身赤裸，而秋男出門上班後，當天中午12點半，陳女再發現男童便溺，遂要求男童將雙手舉高。

直到下午2點多，男童生母與友人前往探視2個兒子，於玄關鋁窗邊竟然發現小男童雙手綁有束帶並舉高、全身赤裸，懷疑小男童受到虐待，於是當場打電話報警。

二人從9月20日深夜11點起對男童施暴，其間更以束帶綑綁雙手，讓男童獨自在陽台罰站一整夜，小男童斥裸、罰站、舉高雙手、全身甚至嘴巴都沾滿排泄物，直到22日下午2點多，受虐時間更長達40小時之久！

新竹地檢經過數月的調查後，認為秋男、陳女所為，係犯刑法傷害與強制罪嫌，且均為共同正犯。由於2人故意對兒童犯罪，建請院方再依兒童及少年福利與權益保障法，加重其刑。