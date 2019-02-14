法拍公告進化！即時動態不怕漏　北院啟動LED電子公佈欄

▲台北地方法院1樓法拍投標室外，設立6大面電子LED公告看板，即時詳列法拍資訊及動態。（圖／記者楊佩琪攝）

記者楊佩琪／台北報導

找法拍公告不用再到法院，辛苦地一張一張抄。台北地方法院民事執行處，正式啟用LED電子公佈欄，與拍賣現場同步、即時公告或更新資訊，民眾也可透過「通訊投標」方式進行，詳細公告內容，網路也查得到，達到公開、公正、透明的便民目標。

按規定，不動產、動產等拍賣，由投標人自由競爭出價，為提高拍賣時效及確保機會均等，拍賣事實及內容都應事先，於執行法院公告。

台北地方法院行政庭長黃柄縉表示，過往都是採紙本的方式，民眾到法院執行處，可見一張張A4紙列印的公告。但因公告事項多，加上以定拍時間先後公告，導致民眾閱覽資訊相當不方便，也基於環保、無紙化、資訊透明、即時的概念，決定在執行處外設立LED電子公佈欄，與投標室同步呈現拍賣最新動態資訊。

▲過去的法拍公告採紙本式，不少民眾表示，抄得很辛苦。（圖／記者楊佩琪攝）

位在台北地方法院1樓投標室外的電子公佈欄共6大面，3面為不動產拍賣公告，包括案號、拍賣日期、總底價、點交、股別等基本資訊完整詳列。第4面為動產拍賣公告，第5面為停拍公告，最後一面為通訊投標公告。

由於公佈欄非觸控式，民眾無法閱覽詳細公告內容，因此北院在公佈欄旁設立查詢機，民眾可當場透過法院的查詢系統調閱，或是透過網路進入司法院公告系統查詢即可。

黃柄縉表示，不少民眾為了到法院看公告、參與投標，得遠距離舟車勞頓，近年法院鼓勵以通訊投標方式，不僅便利作業，也提升拍定率及增加債權人的受償機率。

▲投標室正在進行的法拍動態資訊，皆同步列在公佈欄上，便利投標人零時差掌握。（圖／記者楊佩琪攝）

至於通訊投標方式，投標人須將願買標的及願出價額填入投標書，連同應繳保證金密封後，按司法院規定的標封格式載明，再以雙掛號方式，寄達執行法院指定地址或郵局信箱。

而北院自2018年11月，固定開標時間為每月第2週的週三上午10點，輪流由2名事務官各提供一定件數不動產拍賣案件，其後續拍次也都以通訊投標進行，至拍定或拍賣程序終結為止。

【更多新聞】

性騷法官免職！北高行法官陳鴻斌輕判案今改判免職

黑幫看上傳播妹利益 強索經紀公司潑餿水、砸店樣樣來