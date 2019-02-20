吳敦義不排除「徵召」選總統　韓國瑜：請南下傾聽民意　

▲韓國瑜回應徵召說：「請台北菁英南下傾聽民意」 。（圖／記者賴君欣攝）

記者吳奕靖、賴君欣／高雄報導

國民黨在九合一選舉大勝，基層氣勢高漲，黨內天王紛紛表態角逐2020總統大選。對於是否召徵民調最高的韓國瑜參選2020總統，國民黨主席吳敦義20日接受廣播專訪時表示「完全開放」，任何一個合格黨員都有機會，不過面對這樣的說法，韓國瑜回應：「請南下傾聽民意，大家都想改善經濟」。

韓國瑜又再次被問到選總統的事，針對吳敦義的不排除「徵召說」，韓國瑜面有難色的說可能是台北中央或是政治菁英非常重視2020，但是對於南台灣的部分，韓國瑜強調：「南台灣的鄉親特別重視經濟發展，所以這些台北的菁英份子，不妨來高雄傾聽一下民意」。

▲韓國瑜跟高雄二月觀光大使陳文茜一同出席宣傳「觀光醫療」（圖／記者賴君欣攝）

韓國瑜認為現在整個南台灣，就連他自己都感受到大家都想要在經濟上有所改善，而且他現在是高雄市長，一定要率先將高雄經濟衝起來，就連上次前往台南幫謝龍介造勢的時候，也是講「台南發大財」，所以經濟問題已經變成王道和主流，呼籲台北政治菁英應該思考這個問題，「人民現在要得是什麼」，最後再次重申：「我的心思現在都不在這個上面」。

不過根據平面媒體的一份民調顯示，韓國瑜不僅在藍營人選中，支持度打趴4個太陽，以目前檯面上可能的藍、綠、無黨籍人選進行對比民調，韓國瑜也是各種對戰組合當中，支持度最高的，但面對記者詢問，韓國瑜卻說：「應該先民調一下哪一位問鼎總統大位的身體最差？先做點民調看看，大概我身體最差。」