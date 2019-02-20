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一句話證明是資深鄉民「講教主根本菜」　知道鄭公、鯰姐才夠資深

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▲▼PTT。（示意圖／ETtoday新聞雲）

▲很多人會上PTT調劑身心，但是你記得成為「鄉民」多少年了呢？（示意圖／ETtoday新聞雲）

記者林彥臣／綜合報導

PTT自1995年開始創站以來，至今已經超過20年的歷史，對於台灣的網路世界乃至於現實社會都有深厚的社群影響力，這20多年來PTT上出現過無數的名人、事件、流行語等等，就有網友在八卦板上問，如何一句話證明自己是資深鄉民，引發網友的討論。

▲▼豬、小豬 。（圖／取自免費圖庫pexels）

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▲示意圖 。（圖／取自免費圖庫pexels）

許多鄉民在推文中把自己心目中經歷過作經典的一句話PO出來，「教主/教主/教主/教主/教主/」、「683T人渣賤狗張順偉，弒父姦母至今仍逍遙法外」、「路洨比還相機」、「鄭公食子 天下歸心」、「鯰姐正妹」、「MoNeNe 的406」。

教主指的是PTT鄉民創立的一個宗教「母豬教」，以仇視某些行為偏差女性為宗旨，雖然沒有明確定義哪些行為屬於偏差，但從相關言論可以歸納出主要是以拜金女為主要的攻擊對象，這樣的言論大概從2015年才出現，其實距今並沒有很久遠。

張順偉則是PTT上的十大謎團之一，到現在還是沒有人知道他的真實身分，只知道發文數極少的一位PTT名人Yayakaka，經常在八卦板的推文中，出現「忠貞683T人渣賤狗張順偉，弒父姦母至今仍逍遙法外」至今無人理解推文的箇中原委，只能推測與當兵造成的糾紛有關，「張順偉」最早出現在2017年，也是很晚才出現的詞。

Nikon D850 官圖洩出。（圖／翻攝自 NikonRumors）

▲相機示意圖，非當事相機。圖為Nikon D850 。（圖／翻攝自 NikonRumors）

「路洨比還相機」指的其實是2005年的一位暱稱「路小比」的無名小站外拍小模，她與一位外拍攝影師借了一架NIKON CP3200相機，借了三個月之後不歸還，結果攝影師將兩人衝突的過程PO在PTT黑特（Hate）板上，路小比最後受不了網路輿論的壓力，才把受到毀損的相機還給攝影師，在歸還相機的過程中，還有30多名鄉民到現場拍照存證，雖然相機物歸原主，但最後路小比被起底她對這件事根本毫無悔意。這件事發生在2005年，距今已經14年，只有資深鄉民才會知道這件事。

「鄭公食子 天下歸心」，也是發生在2005年，帳號Transfinite是台灣大學資工系學生，因為與無數網友筆戰而小有名氣，由於曾在西斯（sex）板上發文指出吃過自己的精液而聲名大噪，當時還被新聞報導，更在PTT形成無數的次文化，像是發文必須以鄭公或鄭先生尊稱他，甚至還要挪抬以示尊敬，還有網友把他的PTT推娃頭像製作成撲克牌，還有人用遊戲編輯程式發表了所謂「鄭先生的遊戲」《洨者鬥惡龍》。有人把鄭公與瓦哥、鯰姐、柏油（boyo）、張爸（還有一說是鄉長），合稱PTT五霸，也就是當時PTT最有話題的五位名人。

鯰姐（ㄋㄐ）與鄭公同一時期的PTT名人，也是五霸當中唯一的女鄉民，由於長相被人嘲諷很像鯰魚而得名，由於自認為正妹，喜歡到處宣揚自己長得像日本女星松嶋菜菜子 ，但幾乎完全沒有人能認同，因而引來不少爭議，並且她本人也會反駁攻擊不認同這種論點的留言路人。由於鯰姐與鄭公同時期，知道她的人當然是資深鄉民。

▲▼Mk 19自動榴彈發射器（40榴彈槍）。（圖／翻攝自維基百科）

▲Mk 19自動榴彈發射器（40榴彈槍）。（圖／翻攝自維基百科）

「MoNeNe 的406」，指的是帳號MoNeNe的網友在軍旅板上發問，四零榴夜視鏡弄丟可以到哪裡購買，一經網友追問才發現是整個40榴彈槍都弄丟了，因為40榴極為笨重連同腳架在內是62公斤，要搬動非常困難而且火力強大，弄丟的話全營都要起飛，但最後還是沒有40榴的後續發展，MoNeNe還是持續在軍旅板或其他看板發文，但是只要他一發文所有人都問他「你的406咧？（40榴的諧音）」，2014年12月22日時，在軍旅版有人po文說在營地找到40榴，就有人說是「傳說中的40榴出現了」。MoNeNe的406發生在2007年，雖然不是最久遠的事件，但是知道這個事件的鄉民也算相當資深。

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關鍵字：PTT,鄉民,資深,鄭公,鯰姐,教主,母豬,張順偉,Yayakaka,路小比,40榴

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