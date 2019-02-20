酷航大加碼！高雄航線6/1起「全面增班」　每天直飛大阪、新加坡

▲酷航6月起全面增班高雄出發航線。（圖／酷航提供）

記者賴文萱／台北報導

高雄全面起飛！酷航宣布，6月1日起，全面增班高雄出發航線。「高雄-新加坡」、「高雄-大阪」兩航線，由現有每周各4班，各增加每周3航班，共增加6班。增班後，兩航線皆為每日1班營運。酷航高雄出發，由現有8班增為每周14班，大幅提升高雄出發航班數，加碼航班經營高雄市場。

酷航高雄班次密集，適合自由行旅遊與商務客，增班後可天天飛往新加坡及日本大阪，南部旅客直接從高雄小港機場出發，充分利用旅行時間，將移動時數減到最低。高雄出發增班每日營運後，旅客可於新加坡順利銜接更多酷航東南亞印尼、馬來西亞、澳洲、印度及歐洲希臘雅典等航點，享受酷航綿密航網、密集班次之優勢。

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▲酷航高雄-大阪、高雄-新加坡6月起增班，每天直飛 。（圖／酷航提供）

酷航目前台灣飛航共有6航線，包含台北-新加坡每周23班、台北-日本東京每周12班、台北-日本北海道札幌每周4班、台北-韓國首爾每周3班 。這次高雄-新加坡、高雄-大阪航線，於2019年6月份增班為每日營運後，夏季營運班次數將達每周56班。

酷航自2015年7月份開航「高雄-新加坡」、「高雄-大阪」航線以來，近四年來營運良好且持續增班。這次增飛為每日飛航，將提供旅客更彈性多元的選擇。