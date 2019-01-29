剛考到駕照！學生弟油門一催「翹孤輪新勁戰」爽3秒撞車　網療癒：重看5次

記者陳怡伶／綜合報導

考到駕照別太興奮啊！一名少年剛考完成功拿到駕照而已，就聽到朋友詢問「考到駕照要幹嘛？」他立刻開心狂吼2次「孤輪！孤輪！」吼完後催下新勁戰油門帥氣上路，結果就撞上停在路邊的汽車，前後爽不到3秒的時間，讓全場的等候考試的人都驚呆了。

從影片畫面中可見，在監理所外面，一名身穿灰色上衣、藍色白線運動褲的男子，年紀看起來相當年輕，似乎還是個學生而已，年輕人的「衝動」個性完全擋也擋不住，下秒就吃到苦頭。

▲出發前後對照超鼻酸。（圖／翻攝自臉書台灣新聞記者聯盟資訊平台）

他先是帥氣地騎著新勁戰在門口等候，聽見朋友雀躍詢問「考到駕照要幹嘛？」，他立刻開心狂吼「孤輪！孤輪！」喊完後還微微彎曲身體，手裡並用力催下油門，成功表演他考到駕照的夢想「翹孤輪」，帥氣翹起前輪一路往前行駛。

不過，翹起前輪也才1秒的時間，新勁戰就狠狠跌地，結果重心不穩，導致騎車路線瞬間變成「蛇行」，他爽不到3秒就撞上前方停在路邊的汽車，發出極大「碰」的聲響，害得他差點被撞擊彈出去，好在他腳已經踏地，才免於有更嚴重的傷害。

▲風一般的男子。（圖／翻攝自臉書台灣新聞記者聯盟資訊平台）

影片在網路爆紅後，網友紛紛留言笑說，「說不定連電腦都還來不及建檔...變無照駕駛」、「雖然這樣很壞，但真的很療癒，讓我嘴角不小心上揚了」、「不多，我重看5次而已」、「我一直重複播放都看不膩欸」、「舒服」。

但也有網友痛罵，「X，這種的就不要出來害人了」、「這根本就是三寶認證書，到時候小屁孩家屬還會跑出來說是車子害的」、「駕照當場吊銷，10年不得考照，這種腳放出來也是害人」、「還不太會走就想要飛」。

▲耍帥結局超慘。（圖／翻攝自臉書台灣新聞記者聯盟資訊平台）

據警政署資料顯示，機車道路交通事故總死亡人數以「18至未滿20歲」占79.22％最高，平均每10萬人發生機車A1類事故死亡數達到10.71人，同為全年齡層最高，顯現出年輕族群初次考領機車駕照後，騎乘機車的風險。

現行的初次考領機車駕照，從去年12月1日起，除了初次考領機車駕駛執照講習還新增「機車防禦駕駛」課程30分鐘，由原90分鐘延長為120分鐘，並於筆試前實施，並包含防衛駕駛的基本觀念、認識人、車、路之特性與各種路況防衛駕駛概念。雖然政府努力推新政策，讓年輕駕駛人多了解交通安全觀念，但顯然對某些人來說並沒有管用。

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