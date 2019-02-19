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大聲公放送遭罵「神經病」　法院認「陳述真實」判無罪

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小三、潑婦、罵人。（圖／達志／示意圖）

▲法官認為，邱男對王男說「你神經病啊」，是針對他並沒欠告訴人錢，且對方在實驗中學校門口以大聲公播放其欠錢不還的行為，邱男只是依個人感受提出主觀且與事實有關連的意見或評論。（圖為示意圖，與新聞事件無關／達志示意圖）

記者陳凱力／新竹報導

一名王姓男子不滿邱男向他借錢不還，竟拿著四張本票跑到邱男工作的竹科實驗中學門口，持大聲公催債，邱男聽到王男的行逕，趕緊跑到大門口制止王男，只是邱男的一句「你神經病阿」竟遭到錄音，因此被控告公然侮辱。

邱男向法官坦承，曾說過「你神經病啊」這句話，但否認有任何公然侮辱的犯行。他強調，自己並沒欠王男錢，但王男拿著大聲公在學校門口不斷播放說我欠錢不還，我才脫口說出這句話，這是指王男的行為，並非侮辱他人格的意思。

法官調查，王男於2017年12月曾拿邱男簽名的本票聲請本票裁定，並獲法院裁定准許王進行強制執行，也獲新竹法院核發執行命令。邱男則提起本票債權不存在之訴，並法院判決勝訴，確認債權不存在。

法官認為，邱男對王男說「你神經病啊」，是針對他並沒欠告訴人錢，且對方在實驗中學校門口以大聲公播放其欠錢不還的行為，邱男只是依個人感受提出主觀且與事實有關連的意見或評論，批評內容雖使王男心生不滿，但邱男陳述也是真實，並非毫無意義的抽象謾罵，更不是故意杜撰子虛烏有、抹黑的事，意圖貶損王男名譽，難以認定有公然侮辱的惡意。新竹法官最後基於「罪證有疑，利於被告」原則，判邱男無罪。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：公然侮辱,大聲公,神經病,欠錢

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