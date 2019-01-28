貴婦奈奈老公恐再吃一條通緝　不還錢報支票遺失害金主

▲貴婦奈奈的老公欠金主900萬，卻故意報支票遺失，害金主變侵占、詐欺犯。（圖／資料照／翻攝自貴婦奈奈臉書）

記者楊佩琪／台北報導

本名蘇陳端的「貴婦奈奈」，和老公黃博健、公公黃立雄等人涉嫌捲款10億，潛逃加拿大遭通緝。而逃亡前，黃博健因還不出900萬給金主，竟謊報支票遺失，害金主反成侵占被告，檢方事後將黃博健依誣告罪起訴。台北地方法院針對此案開庭，雙方都未到，全案依正常程序進行，屢傳不到即拘提，拘提不到便通緝，也就是說，黃博健恐怕又再多一條通緝案。

2014年、2015年間，黃博健以「博全生技股份有限公司」名義，拿出有他簽名，價值900萬元的支票，以該些支票做抵押，要求呂姓員工幫忙找金主調頭寸。一名黃姓金主答應出借，沒想到黃博健事後不願償還，跑到銀行申報支票遺失、止付，並由台灣票據交換所轉報警方協尋。

2018年9月，黃姓金主拿支票到銀行兌現，發現被報遺失，還被逮捕，成了侵占遺失物及詐欺取財未遂被告。黃男強調，2014年起就知道黃博健一直在換票，因自己也經常出國，怕麻煩，所以當初表示不用在支票上寫日期。之後他找黃博健要錢，卻被一堆理由搪塞，黃博健還說錢不是他借的。

其實黃博健在逃亡前曾出庭，卻表示他請呂男幫忙調度資金，但通常支票開了1到2星期後就會還清，是他向呂男追討支票時，呂男告訴他，5張支票都遺失了，他才會去申請止付。不過這番說法被呂男打臉，呂男強調，若黃博健真有還款，支票一定就拿得回來，更不可能遺失。

檢方則是採信黃姓金主與呂男的證詞，認為黃博健是故意謊報遺失，認為黃男沒有侵占故意，將黃男予以不起訴處分，另改依誣告罪起訴黃博健。只是起訴後隔日，黃博健夫妻便潛逃出境。

根據了解，雖然台北地檢署已陸續對貴婦奈奈一家發布通緝，但院方也還是會按正常程序進行此案，屢傳不到便拘提，拘提不到就發布通緝，不併入北檢部分，也就是說，黃博健又多了一條通緝案。

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