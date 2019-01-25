機長怒罵空姐「妳給我滾」　桃檢：用辭粗魯但未構成公然侮辱

▲機長怒罵空姐「妳給我滾」惹官司，桃園檢方認為，用辭粗魯但未構成公然侮辱。（圖／ET資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

一名陳姓機長和陳姓空姐於爭執中，為避免擴大衝突，當乘客前怒罵空姐「妳給我滾！」言語，引發空姐不滿提告，桃園地檢署認為機長用辭粗魯，有失風範，雖造成空姐不快，但難認足以貶損他人之人格評價，因此，未構成公然侮辱，今予以不起訴處分。

陳姓空姐向檢方提告指稱，她在前年11月21日、由紐約飛往台北途中，於執行勤務時，因機長坐商務艙按服務鈴點餐而私下抱怨，經機長獲悉後，竟把她叫到商務艙，當著3名美籍乘客面前辱罵「你X媽的什麼東西、我不能按服務鈴吃東西喔？」、「你去叫你們的事務長來，你給我滾」、「你X媽的，最好有嚇到發抖」等語，因此讓她自覺名譽受損而提告。

檢方調查過程，陳姓機長表示，當天是請陳姓空姐來解釋，為何他不能按服務鈴點餐，由於雙方發生口角，他因此請來機上的陳姓事務長，事務長試圖安撫雙方情緒，他因見空姐並無道歉之意，為避免擴大衝突，有說了一句「你給我滾」，但否認口出穢言，而陳姓事務長出庭作証時，也稱未聽到機長罵髒話。

桃園地檢署認為，陳姓機長身為機長叫空服員「滾」，用辭粗魯有失機長風範，並造成空姐心中不快，惟該用語在客觀上尚難認足以貶損他人之人格評價，今予以不起訴處分。