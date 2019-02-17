惡男「6次酒駕」飆時速70km...撞死16歲少女！裝圍觀路人逃逸

▲戴姓男子在KTV喝完酒之後開車，撞死少女。（圖／示意圖非當事人／記者周宸亘攝）

社會中心／綜合報導

新竹一名戴姓男子先前已經有過5次酒駕前科，在駕照被吊扣期間竟然還再次犯行，他開車撞上一名劉姓少女，導致對方傷重不治，沒想到他竟然還假裝是路人在旁邊圍觀，到案後稱願賠償劉家500萬元，高院審理認為，該男屢犯不改，且沒依約定賠償，依酒駕肇事致人於死等罪仍合併判刑6年6月，可上訴。



這起事件發生在2017年12月15日晚上9點多，46歲的戴男和弟弟及兩名晚輩在新竹關西卡拉OK店喝了許多高粱酒，之後打算去龍潭續攤吃薑母鴨，戴男雖知道自己喝醉，且駕照還被吊扣中，但仍然開車載著三名同行友人前往。

此時14歲的龍姓少年政偷騎著親戚的機車，載著16歲的劉姓少女，兩人在台三線北向55.8公里處因為要閃避路上的動物而不小心摔車，劉女就跌坐在路中央，因為疼痛一時還爬不起來。沒想到此時喝醉的戴男以超過時速70公里的車速開過，車頭直接撞向劉女和倒在路上的機車。

當時旁邊加油站的員工已經揮手示意來車注意，但沒想到還是目睹以外發生，趕緊打電話報案，將被撞傷的劉女送醫院。但是，少女送醫之後，因雙腿與肋骨多處骨折，左肺遭穿刺並氣血胸，還有顱內出血等症狀，傷勢相當嚴重，隔天的凌晨1時多就不治身亡。

闖下如此大獲之後，戴男先叫另一名朋友開車載其他人離開現場，他則留在原地，但竟然假裝是圍觀的民眾，趁著警消忙於處理傷患時趁機溜走。警方事後調閱後車駕駛提供的行車記錄器畫面以及街道監視器畫面，才找出真正肇事者，在隔天凌晨3點多找到戴男，沒想到他酒測值竟還高達0.73毫克。戴男被詢問的時候聲稱，當時天色太暗影響視線，才沒看到坐在路中央的人。

警方調查後發現，戴男從2002年起前被查獲5次酒駕，各被判處拘役到6個月徒刑，但是都獲准易科罰金，也就是說從未因酒駕服刑。戴男被送辦後羈押至今，一審判決時法官依酒駕肇事致人於死罪判刑5年、肇事逃逸罪判刑2年，合併應執行6年6月徒刑。

戴男上訴表示會賠償劉家500萬元，雙方已和解並請求從輕量刑。但是高院審理認為，事發地點有夜間照明、視距良好，一旁還有加油站員工示警，戴男若非酒駕超速，不至於無法閃避，且屢犯酒駕不改，肇事後還試圖逃避，之後雖稱賠償，但至今都未付錢，因此仍依兩罪合併判刑6年6月。

另外，戴男的葉姓弟弟也被控涉共犯肇逃罪嫌，高院認定，弟弟開車離開現場時，並不知道戴男會隱瞞肇事身分，因此改判無罪，但葉男被查獲時酒測值為0.38毫克，酒駕行為仍判刑3月，得易科罰金9萬元，此部分定讞，兩男其餘被控部分還可上訴。另外龍姓少年所涉過失致死罪嫌，由少年法庭審理中。