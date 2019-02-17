撞見「性侵犯喇舌」16歲女兒！母崩潰推開　他再爆：妳女兒晚上約人XX

▲洪男猥褻少女後還狡辯，未見悔意。示意圖與本案無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）



地方中心／台中報導

台中一名有性侵前科的洪姓男子於網路上認識少女小琪（化名），之後相約見面，竟恐嚇對方若不給摸摸抱抱就要把「已經有性行為」一事昭告天下；小琪只能任由洪男摸腿喇舌，不料被母親撞見，全案曝光。案經上訴至台中高分院，法官維持原判依強制猥褻罪判洪男9個月有期徒刑，全案可上訴。

判決書指出，洪男與小琪（16歲）2017年8月24日相約出去兜風，期間小琪坐在後座不斷使用手機，引起洪男不滿，雙氣氛鬧得超僵，一度不歡而散；但洪男居然看少女年幼可欺，便恫嚇「要到妳工作的地方告訴同事，妳是隨便的女生，一個未成年少女居然和其他男人發生性關係」，以此猥褻對方30分鐘，直到少女母親見狀，將2人推開。

洪男在法庭上辯稱，事發後有打電話給小琪父親，跟伯伯說她年紀如此小，不懂保護自己，晚上約男生出去發生關係，這樣是不對的。他強調，只是要讓小琪知道小小年紀要懂得保護自己而已，而且會親嘴也是因為少女同意才親的。

法官審理後認為，洪男為滿足個人性慾，先恫嚇少女使她不敢反抗，再行猥褻行為，欠缺尊重他人身體自主權的守法觀念，嚴重危害女方身心健全發展，尤其犯後還不斷否認犯行，未見悔意，考量他罹患癌症，依強制猥褻罪判9個月有期徒刑，全案可上訴。

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