國小數學弟弟今年7歲問年紀　硬掰算式「答案寫7被打大叉」網笑翻

▲題目第一句就點出弟弟今年7歲，答案寫7卻是錯的。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社，下同）

網搜小組／綜合報導

一名女網友18日在臉書「爆廢公社」PO出一張照片表示，這道國小數學題讓她看得一頭霧水，明明第一句就說了弟弟今年7歲，最後也是問弟弟的年紀，最後答案欄寫7竟然是錯的。這道題目一PO出網友們也覺得很有趣，紛紛留言調侃，「哈哈哈，突然變成腦筋急轉彎嗎？」

照片中的題目寫著，「弟弟今年7歲，他4年後的年齡與哥哥2年前的年齡相等，問弟弟今年多少歲？」並且必須把計算的步驟寫在計算區內，答題者硬著頭皮算了算寫下7歲，結果卻被畫了一個紅色的大叉叉，「正確答案」應該是9歲。

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▲網友猜測出題老師原本究竟是想算哥哥的年紀還是弟弟2年後的歲數。

女網友爆笑PO文提問，「我很想知道這題目誰出的，到底錯在哪？出來，我保證不打死你。」其他網友看完也跟著留言調侃，「應該是要問哥哥幾歲才對吧」、「哈哈哈，突然變成腦筋急轉彎嗎？」、「到底是在考國文還是數學啊」。

還有網友開玩笑將題目改成，「弟弟今年7歲，他4年後的年齡與哥哥2年前的年齡相等，請問爸爸昨天怎麼沒回家？」雖然這可能只是一次出題的小錯誤，卻在網路掀起一波討論，大家也趁機開玩笑要老師們再忙也得記得休息一下，免得出糗。