影／長輩根本收藏達人！他挖出24年前「豬寶寶提燈」　6千網驚豔：勝過現代

網搜小組／綜合報導

元宵節除了要吃元宵、逛燈會，政府也會發放免費小提燈，讓爸媽帶孩子感受節日熱鬧的氣氛。不過領不到也沒關係，一位網友日前就在家中挖出「24年前」的小豬提燈，小燈籠不但被完整保存，連燈泡也可以正常發光。這則貼文也吸引上千網友按讚，驚呼「跟我同年耶」、「沒注意看還以為今年的」。

▲長輩收東西功力真的不容小覷。（圖／翻攝自爆廢公社）

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「長輩真的很會收東西...。」一位女網友日前在臉書「爆廢公社」中貼出一組「豬寶寶燈籠」的照片，只見小豬身體的洞洞透出粉紅色的光，加上頭上的蝴蝶結，小巧可愛十分吸睛。

不過仔細一看才發現這竟是「民國84年」台北燈會所發送的豬寶寶小提燈！原來是原po家人當年在中正紀念堂所領到的，好好地被保存到現在。說明書不但完整清晰，連提燈的燈泡都還會亮；硬式塑膠提把和現代的款式也很不一樣，有懷舊的感覺。

▼這小豬燈籠可能比許多讀者老耶！ （圖／翻攝自爆廢公社）

貼文一出，網友都驚呼很厲害，「當年排來要給孫子女玩的，想不到一放就是24年啊」、「兩輪了欸」、「電池接觸面和燈泡居然都沒問題~~~厲害了」、「跟我同年耶」、「我也要把今年的拿去藏起來12年後再開箱」、「我家之前翻出5年前的~~燈都不會亮了」、「沒注意看日期還以為今年的，保存的真好，而且好可愛」、「以前的簡單又好看，現在的根本在考驗手殘程度」、「以前成本下那麼重喔」。

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