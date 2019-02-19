家有整理達人！岳母「超神收納」玻璃櫃　女婿看呆：以前讀設計系？

▲這也太整齊了吧！（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

許多人房間亂的像狗窩，想打掃又提不起勁，還有整理達人因此出書教學。一名男網友貼出家中一角的照片，只見展示櫃裡的物品擺放地井然有序，不僅同類型的東西會放在同一排，位置、間距都很剛好，讓人看了相當舒服。其他人也忍不住讚嘆「這是日本那個女生的等級了吧」、「我家都是一直往裡面塞……」

「有沒有人家裡也有位超會整理東西的媽媽？」一名男網友在臉書《爆廢公社》貼出照片，只見他拍下家中的玻璃展示櫃，裡面的東西相當整齊，不管是酒類、酒杯、公仔、玩偶、馬克杯，都會被分類並擺放在同一層。原PO忍不住在文中標註「#打從心底佩服我岳母的耐心」、「#我岳母以前484讀設計科的啊！」

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▲▼擺成這樣，讓人捨不得打開櫃子了啦！（圖／翻攝自爆廢公社）

看到照片後，其他人紛紛留言「好會整理」、「真整齊」、「櫃子真的只會越來越多」、「請問小孩要打包塞在哪裏」、「看了都想整理了」、「好喜歡這種整潔感啊」、「那個……我家歡迎你來」、「我的倉庫需要收納了」、「我家的展示櫃已經變成雜物櫃了」、「我婆婆也會這樣整理，真的超賢慧」。

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▼這個岳母能外借嗎 QQ（圖／翻攝自爆廢公社）