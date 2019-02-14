8種商品別在好市多買…牛奶、麥片都上榜　專家：單身更要注意

▲好市多吸引許多消費者 。（圖／資料照）

國際中心／綜合報導

美國第二大零售商「好市多」（Costco）在各國都深受消費者喜愛，不過，美國購物專家夏林（Charlene Haugsven）倒是有不同的觀點，她列出8種不該在好市多買的商品，包括麥片、牛奶、雞蛋等，對於一般家庭來說，這些食品的份量太多，反而會造成浪費。

CNBC報導，夏林也是專門提供購物技巧網站MyFrugalAdventures.com的創始人，她覺得，好市多提供的商品不一定全都是最便宜的，她列出8種產品，包括早餐麥片、研磨咖啡、調味料如醬油、麵粉、牛奶、雞蛋、新鮮蔬果以及香料，在好市多購入前應該先三思。

▲購物專家認為，如果是一般的小家庭或單身者，最好不要在好市多買牛奶。（圖／Pixabay）

由於好市多的產品向來都是大份量，她認為，即使價格跟其他商店比起來相對便宜，最後卻有可能吃不完，不僅食物放到過期，家裡也沒有多餘的空間可以容納，對於普通小家庭或是單身的人，這都會造成負擔。

舉好市多的新鮮菠菜為例，通常只能在冰箱中放置5到7天，獨自生活的人可能無法全部吃掉這些蔬果。另外，像是大包裝的麵粉，一般家庭也沒有足夠的空間可以擺放，夏林說，「我永遠不會想要儲存25磅的麵粉。」

夏林建議，牛奶、雞蛋等容易過期的食品，其實可以在當地的雜貨店購入，價格並沒有差距太多，份量也剛好，「大家都在與好市多激烈競爭，我不認為，為了省錢，你就一定得在好市多購物。」

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