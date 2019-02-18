　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

逛好市多「電競筆電」超生火：續約會員卡了　內行5點勸退...網長知識啦

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲逛好市多「電競筆電」太生火：續約會員卡了　內行X點勸退。（圖／林振弘授權引用）

▲這款電競筆電一直有人在網上詢問。（圖／林振弘授權引用）

網搜小組／綜合報導

賣場霸主好市多（Costco）產品豐富，又經常推出獨家商品，引發風潮，甚至出現「超佛心價」的名牌香水、鞋子、或外套；沒想到，連電競筆電也看得到，就有網友打趣說，「可以為了電競筆電，考慮續約會員卡！」

一名網友最近逛好市多時，驚見這款電競筆電，看著帥氣又潮的外包裝，不禁感嘆「電競筆電大戰...戰火已經蔓延到好市多了。」事實上，好市多從多年前就有在賣，也陸續有消費者上網求問評價。

請繼續往下閱讀...

有位父親之前看到這款，po文表示，原本的電腦不敷使用，打算給國小的孩子當學習工具，自己再新買一台，平常主要拿來上網跟抓網路電影，但經常會同時開啟多個視窗，偶爾也會用威力導演剪輯影片，「依照目前用途，有需要買到電競筆電嗎？看到很多電競筆電的促銷廣告，未來也不排除可以拿來玩些遊戲。」

▲逛好市多「電競筆電」太生火：續約會員卡了　內行X點勸退。（圖／林振弘授權引用）

▲最後，這名父親沒有買下。（圖／林振弘授權引用）

不少網友看完他的需求，紛紛回應「根本不用買到這麼好」、「除非要退貨，不然這行為超盤」、「基本上，上面你提到要做的事情，用這台電腦都算夠用了」、「光華3萬左右的夠用了，記憶體加滿，有獨顯」、「筆電買2萬初的即可，省下買PS4」、「costco的電腦感覺是在幫廠商出清庫存」。

而po文也釣出一些內行人，表示「這一台玩遊戲不建議，攜帶出門也不建議，風扇會卡卡，常當機。只能當一般文書處理、看電影之類」、「這台玩遊戲算入門而已...而且會很不耐用，溫度散熱一定要弄好」、「直接去光華買就好了！沒有比較便宜！送修你也要自己拿去維修站」。最後，原po也向《ETtoday新聞雲》記者透露，因為妥善率的關係，最後選擇到別的地方買其他牌子了。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

ET快訊
狂奔廟求姻緣！濟公一看到他就抖「直接退駕」：別再來
台中嬤過世留包裹「真的需要再打開」　孫快倒了一開超催淚
帽T正妹現身台北街頭！轉頭看…是「國際影后」

關鍵字：好市多,電競筆電,Costco,筆電,線上遊戲,玩家,生火,內行

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「我爸是鋼鐵人」女孩被笑騙子　暖父第二天現身全校停課...

搭火車心軟讓座！老伯女兒一句話　讓她一秒變臉「位子還我」

影／甜笑妹「半球黑暗照」外流！爸點開賞圖…一秒大驚「是我女兒」

開三指要生了！肚痛女驚覺懷孕崩潰　竟要求醫生「驗處女膜」

100隻鬼王纏身！護理師嚇壞　太子顯靈「敢動我妹踏平醫院」…冤靈秒消失

影／30秒恐怖支解！鹿耳門煙火秀暴動　百人飛撲鞭春牛「爆筋分屍」剝成塊

921全家罹難！5歲妹獨活「爸爸抱我出來的」　親友傻住淚噴：他2年前就...

失戀女墜樓四肢扭曲亡！護理師救不回「暈7天」收驚…廟公曝真相

逛好市多「電競筆電」超生火：續約會員卡了　內行5點勸退...網長知識啦

說不要就是要？　女生最令人不解的十大「婦女病」曝光

他養10億蟑螂大軍吃50噸廚餘　1天餵5餐..還設三重關卡防越獄

假人頭3樓墜下員工嚇哭腿軟！　落地「蹦」一聲網笑壞：太地獄了

《逆戰》兄弟重逢！謝霆鋒狂奔喊「萬飛～」　周杰倫1句話嗆到他結凍

胡彥斌坐台下..　林俊傑現CUE《你要的全拿走》

超狂老公撒「10萬千鈔雨」安太座　抓多少領多少！老婆一把收5位數

周杰倫用香蕉彈出《青花瓷》　謝霆鋒為挑戰他竟拿出鳳梨！

陌生男問「祖先哪來的？」逼下跪　80歲阿嬤遭狠毆2分鐘破頭斷腿

4小時一路錘！隊友超怕「滾下山」　挑戰真人版《鐵鎚爬山》有夠難爬

女兒結婚1年多未懷孕！調身體後有喜 媽得知後反應超High...爸撇頭偷拭淚

跨國爺孫戀苗栗完婚「百人獻花」 家人不認同...許常德：不用急

逛好市多「電競筆電」超生火：續約會員卡了　內行5點勸退...網長知識啦

說不要就是要？　女生最令人不解的十大「婦女病」曝光

「自殺大樓」下牽車！女大生沾跳樓男屍塊　消防員一碰…她淒厲慘叫暈死

周日休假變要送蔬果！物流怒了「逼我們罷工？」　公路總局回應了

看診得等27個月！網po香港醫院「排程表」　台人驚呆：還沒排到就往生！

大公司有制度，面試談薪資時說「依公司規定」就不會被砍價？

大太陽下「最高亮度」滑手機　長髮正妹眼球驚現500小孔險瞎

異性友生日！男送500禮券「女秒冷淡」　他怨：我沒要追阿...老司機7點解惑

台中嬤過世留下包裹「真的需要再打開」　孫快倒了：對不起…一開超催淚

全台第一爛古蹟如廢墟！　「草山御賓館」搶修計畫啟動

美國總統肖像登上iPhone機身　24K金材質一台要價15萬

無店面公會20日召開會員大會　柯P將出席分享管理市府心得

1年戀愛圓滿！　《大學生》小新「灑糖告白」Nina：最好的禮物

直擊藍寶堅尼蠻牛Urus　賓利將推635匹Bentayga Speed性能版

玖壹壹師弟團「深陷桃色風波」　唱片公司下令：延遲發片！

快訊／宜蘭發生墜樓意外　婦人跌落「12樓陽台」身亡

女星IU獨家「快速入睡法」　網友實測：真的很管用！

李俊億／【江國慶冤死案】鋸箭式的冤案求償

元宵改吃小湯圓吧！特搜全台4間「紅白湯圓美食」超邪惡

萬里雙屍命案！「門窗緊閉」夫妻陳屍房內　熱水器沒打開

生活熱門新聞

搭火車心軟讓座！一句話讓她理智..

台中嬤過世留下包裹　台中孫一開..

火山噴發台北變新龐貝？地震學家..

他問「戴髮捲出門心態」　網解惑..

5歲妹921獨活：爸救我的！親..

女大生帶火腿腸罰20萬痛哭！准..

他狂奔廟求姻緣！濟公嚇到抖退駕

爸凌晨出房門！她一看監視器爆哭

春雷要響了？2號颱風「蝴蝶」恐..

帶阿嬤刮刮樂！孝順兄弟這舉動　..

他中教召：不想進去當白痴　過來..

失戀女墜樓亡！護理師救不回…廟..

百隻鬼王纏身！太子顯靈：敢動我..

老公載女兒上學2小時才回家　她..

更多熱門

相關新聞

好市多新神物芋頭奶油酥　會流淚

美式賣場好市多（Costco）不時推出新產品，從厚奶茶、草莓大福到紅豆麻糬奶油酥，無一不引起網友熱烈搶購。最近一款甜點「芋頭奶油酥」大爆紅，1盒15入只要299元，換算下來1顆不用20元，超高CP值就有品嘗法國原料和本土香濃芋頭，不少饕客一試成主顧，網上更流傳著「烘烤」新吃法，美味到讓人流淚！

囤貨！牙膏愛馬仕Marvis進COSTCO

廣達一月營收減17%、緯創減12%

華碩元月營收262億元年減9%

30年倒店潮　高租金是原罪？

讀者迴響

發燒話題

橋本有菜 華航罷工 文化大學失火 愛紗離婚 鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 王令麟 肉圓惡爸 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

許維恩3段情　楊明學癌逝15年最痛

BY2宣布改名！粉絲懵了：好大眾

即／台南新化酒駕3連撞！1歲半男童慘死

女大生人工昏迷4天　突然當媽超傻眼

搭火車心軟讓座！一句話讓她理智斷線

台中嬤過世留下包裹　台中孫一開超催淚

罷免韓國瑜？潘恆旭：高雄人不捨

林俊傑「夜店妹趁合照偷親PO網」

火山噴發台北變新龐貝？地震學家驚呆

賓利遭爆撞　CEO車主再轟：不用打悲情牌

「鋼鐵人爸」登場！女兒騙子變偶像

妮妮被唸碗裡還有菜　一句話讓爸道歉

他問「戴髮捲出門心態」　網解惑卻戰翻

林依晨喝喜酒遇《秘密花園》男主角

水餃妹「毛衣太貼」驚人上圍現形

更多

最夯影音

更多

他養10億蟑螂大軍吃50噸廚餘　1天餵5餐..還設三重關卡防越獄

假人頭3樓墜下員工嚇哭腿軟！　落地「蹦」一聲網笑壞：太地獄了

《逆戰》兄弟重逢！謝霆鋒狂奔喊「萬飛～」　周杰倫1句話嗆到他結凍

胡彥斌坐台下..　林俊傑現CUE《你要的全拿走》

超狂老公撒「10萬千鈔雨」安太座　抓多少領多少！老婆一把收5位數

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面