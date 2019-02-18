逛好市多「電競筆電」超生火：續約會員卡了　內行5點勸退...網長知識啦

▲這款電競筆電一直有人在網上詢問。（圖／林振弘授權引用）

網搜小組／綜合報導

賣場霸主好市多（Costco）產品豐富，又經常推出獨家商品，引發風潮，甚至出現「超佛心價」的名牌香水、鞋子、或外套；沒想到，連電競筆電也看得到，就有網友打趣說，「可以為了電競筆電，考慮續約會員卡！」

一名網友最近逛好市多時，驚見這款電競筆電，看著帥氣又潮的外包裝，不禁感嘆「電競筆電大戰...戰火已經蔓延到好市多了。」事實上，好市多從多年前就有在賣，也陸續有消費者上網求問評價。

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有位父親之前看到這款，po文表示，原本的電腦不敷使用，打算給國小的孩子當學習工具，自己再新買一台，平常主要拿來上網跟抓網路電影，但經常會同時開啟多個視窗，偶爾也會用威力導演剪輯影片，「依照目前用途，有需要買到電競筆電嗎？看到很多電競筆電的促銷廣告，未來也不排除可以拿來玩些遊戲。」

▲最後，這名父親沒有買下。（圖／林振弘授權引用）

不少網友看完他的需求，紛紛回應「根本不用買到這麼好」、「除非要退貨，不然這行為超盤」、「基本上，上面你提到要做的事情，用這台電腦都算夠用了」、「光華3萬左右的夠用了，記憶體加滿，有獨顯」、「筆電買2萬初的即可，省下買PS4」、「costco的電腦感覺是在幫廠商出清庫存」。

而po文也釣出一些內行人，表示「這一台玩遊戲不建議，攜帶出門也不建議，風扇會卡卡，常當機。只能當一般文書處理、看電影之類」、「這台玩遊戲算入門而已...而且會很不耐用，溫度散熱一定要弄好」、「直接去光華買就好了！沒有比較便宜！送修你也要自己拿去維修站」。最後，原po也向《ETtoday新聞雲》記者透露，因為妥善率的關係，最後選擇到別的地方買其他牌子了。

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