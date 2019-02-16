法國原料！好市多新神物芋頭奶油酥「1個20元」　他曝銷魂吃法：會流淚

▲近日好市多新品「芋頭奶油酥」大爆紅，1盒15入299元。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

記者黃君瀚／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）不時推出新產品，從厚奶茶、草莓大福到紅豆麻糬奶油酥，無一不引起網友熱烈搶購。最近一款甜點「芋頭奶油酥」大爆紅，1盒15入只要299元，換算下來1顆不用20元，超高CP值就有品嘗法國原料和本土香濃芋頭，不少饕客一試成主顧，網上更流傳著「烘烤」新吃法，美味到讓人流淚！

近日有許多網友在IG和臉書社團內曬照片和心得，熱捧好市多新產品芋頭奶油酥，這款點心近來好評大爆發，1盒15入只要299元，用的是法國進口原料、台中大甲芋頭，另外含有奶油23%，銅板價格誠意十足。

李姓女網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，指芋頭奶油酥內餡甜的剛好，可以吃到芋頭塊與奶油香味，「進烤箱微烤一下後更是驚為天人」！另一名謝姓女網友說，家人實際吃過覺得不會很甜，奶油酥內滿滿芋泥很香，還能吃到些許芋頭塊，「配紅茶、咖啡很搭。」

▲幾位網友都指出，芋頭奶油酥放入烤箱烘烤後美味大升級，再配上咖啡、茶飲相當享受。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

也有美食網美在IG表示，好市多的芋頭奶油酥冰冷著吃不會乾硬，烤過之後口感更是層層香酥，帶著濃郁奶油香的芋泥，不僅綿密還吃的到芋塊，「不甜膩的幸福感」。另一網美說，把芋頭奶油酥買回家就用烤箱加熱，吃起來就相當的酥脆，內餡的芋泥不會過甜而且有芋頭塊，「再搭配個咖啡或是熱茶，就相當的幸福呢！」

在各式美食分享的催化下，果真引爆了搶購熱潮，多數網友給予芋頭奶油酥大好評，「好吃，真心不騙」、「隔天立馬去買，好吃到流淚」、「昨晚買了一盒，今天下午已完食，真的好好吃啊啊啊啊啊」、「真的好吃，不甜而且可以咬到小小芋頭塊」、「我們全家人都說好吃」。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！