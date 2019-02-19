華聞快遞／《規劃綱要》：加快粵港澳大灣區基礎設施互聯互通

▲粵港澳大灣區。（圖／CFP）

《北京》《規劃綱要》：加快粵港澳大灣區基礎設施互聯互通

18日公佈的《粵港澳大灣區發展規劃綱要》指出，加強基礎設施建設，暢通對外聯繫通道，提升內部聯通水平，推動形成佈局合理、功能完善、銜接順暢、運作高效的基礎設施網絡，為粵港澳大灣區經濟社會發展提供有力支撐。（中新社）

《湖北》湖北外貿進出口實現開門紅 元月同比增長11.5%

武漢海關指出，1月，湖北省進出口貨物貿易總值291億元人民幣（下同），同比增長11.5%，增速高於全國2.8個百分點。其中，出口179.7億元，增長9.3%；進口111.3億元，增長15.3%。（中新社）

《北京》去年全國農村貧困人口減少1386萬人

據國家統計局全國農村貧困監測調查，2018年全國農村貧困人口減少1386萬人，貧困發生率顯著下降，貧困地區農村居民收入增長幅度高於全國農村平均水平。（新華網）

《重慶》重慶撥付今年首批「四好農村路」補助15億元

重慶市財政局指出，重慶財政日前向巴南、彭水等33個區縣撥付今年「四好農村路」建設市級第一批補助資金15億元（人民幣），推動農村公路早建快建。（中新社）

▼重慶市。（圖／CFP）

《北京》59.6%中小學校未設校醫 多數校醫缺少臨床醫學教育背景

中國紅十字基金會發布的《中國中小學校醫室現狀調查研究報告》(以下簡稱《報告》)顯示，中國現階段有59.6%的中小學校未設置校醫室或保健室，各地整體健康教育開展情況不充分，缺乏專業的健康教育資料。（新華網）

《廣東》廣東省開出電商行業首張區塊鏈電子發票

近日，廣東省稅務局的「稅鏈」區塊鏈電子發票有了新的用武之地：一家來自廣東的天貓商城商戶為消費者李小姐開出電商行業首張區塊鏈電子發票。這是「稅鏈」區塊鏈電子發票應用範圍首次擴展到大型電商領域。（中新社）

《福建》福建省新增8家國家企業技術中心

日前，國家發改委、科技部、財政部、海關總署、稅務總局聯合發文公佈2018年（第25批）國家企業技術中心名單，福建共有8家企業新上榜，分別是：南威軟件、天馬科技、錦江科技、閩發鋁業、大博醫療、廈門建霖健康家居、奧佳華智能健康科技、廈門建築科學研究院集團。此次福建省新上榜企業數與浙江、山東、廣東、北京並列全國首位。至此，福建共有國家企業技術中心51家。（新華網）

《北京》北京銀行業資產規模全國第一

成立兩個月的北京銀保監局近日首次正式召開記者會，介紹2018年北京市銀行業保險業整體情況和金融支持民營企業發展情況。北京銀保監局黨委委員蔣平表示，去年北京銀行業資產總額24.17兆元（人民幣，下同），同比增長8.86%，規模居全國第一。此外，2018年全市銀行業實現利潤2719.76億元，保險業實現保費收入1793.3億元，整體經營狀況穩健。（中新社）

▼重慶市。（圖／CFP）