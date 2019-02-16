華聞快遞／河北對15個省級危化品重點縣展開提升指導攻堅

▲河北省。（圖／CFP）

《河北》河北對15個省級危化品重點縣展開提升指導攻堅

河北省應急管理廳表示，自2019年2月至2021年12月，省組織對15個省級危險化學品重點縣開展為期3年的指導服務工作。河北重點縣市有關企業的規章制度、操作規程、現場管理、人員培訓、工藝安全可靠性、設備設施完整性等安全生產現狀將開展安全檢查與整改指導。官方將對違法違規行為和重大隱患的企業實施查處。（新華社）

《遼寧》遼寧省推城鎮汙水處理行動方案 地級城市2020年底汙水處理率要超過95%

遼寧省2019年要全面實施城鎮汙水處理提質增效三年行動方案，加快城鎮汙水處理，提標改造環保驗收工作，繼續實施雨汙分流改造，到了2020年全省地級以上城市基本實現管網全覆蓋、汙水全收集全處理目標，地級城市污水處理率達到95%以上，縣城達到85%以上。（人民網）

《河北》2019年河北畢業生就業市場開幕 提供超過5.5萬個崗位

河北省人力資源和社會保障廳主辦的「2019年河北省畢業生就業市場」，2月16、17日在石家莊學院南校區登場，這是該省今年規模最大的高校畢業生就業專場服務活動，預計提供超過5.5萬個崗位。（人民網）

《北京》大陸推行職業教育改革 2020年建設50所高水平高等職業學校

大陸國務院印發《國家職業教育改革實施方案》，提出到了2022年，職業院校教學條件基本達標，一大批普通本科高等學校向應用型轉變，建設50所高水平高等職業學校和150個骨干專業（群）。（人民網）

▼北京市。

《山東》濟南科創板上市掛牌企業一次性補助600萬人民幣

濟南市政府出台《濟南市加快現代金融產業發展若干扶持政策》，扶持企業上市掛牌和直接融資，其中對在上海證券交易所科創板上市掛牌的企業一次性補助600萬人民幣（約2700萬新台幣）。（新華社）

《北京》人社部：針對新生代農民工培訓提出四方面創新舉措

人社部印發《新生代農民工職業技能提升計劃（2019－2022年）》，要求各地加強新生代農民工職業技能培訓工作，帶動農民工隊伍技能素質全面提升。根據人社部職業能力建設司負責人說法，官方明確將從事非農產業的技能勞動者納入培訓計劃，在不同就業形態對應的培訓中分別提出創新舉措。（新華社）

《黑龍江》黑龍江省畜禽養殖廢棄物綜合利用率超過70%

黑龍江全省去年畜禽養殖廢棄物資源化綜合利用率達到72.9%，超額完成68%的年度任務目標。規模養殖場設施裝備配套率由2017年的46.5%提高到76.6%，超額完成70%的年度任務目標。該省以糞污「源頭減量、過程式控制制、末端利用」為治理路徑，爭取中央財政資金2.2億人民幣，支持5個畜禽糞污資源化利用整縣推進項目，引導社會資本參與糞污處理等公益性事業投資和運營。（人民網）

《陝西》西安市調整最低工資標準 5月起實施

陝西省西安市人社局表示，西安對部分區縣的最低工資標準地區類別和各類區最低工資標准進行了調整。此舉目的在增加低收入勞動者收入，新標準將從5月1日起實施。（環球網）

▼西安市。（圖／CFP）