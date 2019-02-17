華聞快遞／海內外1042家企業將參展第27屆廣州旅展

▲廣東省廣州市。（圖／CFP）

《廣東》海內外1042家企業將參展第27屆廣州旅展

廣州市文化廣電旅遊局15日表示，第27屆廣州國際旅遊展覽會將於2月21日至23日在廣州廣交會展館舉辦，屆時共有來自55個國家和地區的1042家企業參展，展覽規模達36000平方公尺。（中新社）

《北京》工信部：今年首批新能源補貼車型公佈

工業和信息化部日前公佈了2019年第一批新能源補貼車型。這次公佈了49家企業的106個新能源補貼車型，其中純電動產品有98個。新一批補貼車型包括了續航500公里的車型，體現出消費者對高續航里程的需求。此外，客車和專用車補貼數量相對去年同期有所減少，這說明產業發展對高質量產品需求不斷提高。（中新社）

《福建》去年福建省高技術產業增加值同比增長13.9%

福建省科技廳表示，2018年，福建省高技術產業增加值同比增長13.9%；全省7個國家高新區完成工業總產值預計8137億元，同比增長9.7%。（新華網）

《北京》中國人民銀行：1月份人民幣貸款創單月歷史新高

中國人民銀行15日發布金融數據，1月份人民幣貸款創下單月歷史新高。數據顯示，1月份人民幣貸款增加3.23兆元，同比多增3284億元。1月末，反映現實和潛在購買力的指標——廣義貨幣（M2）同比增長8.4%，增速比上月末高0.3個百分點。（中新社）

▼中國人民銀行。（圖／CFP）

《重慶》440多家科技型民企獲得超12億元知識價值信用貸款

重慶市科技局指出，自2017年開展知識價值信用貸款改革試點以來，重慶市已累計向440多家科技型民營企業發放超12億元（人民幣）的貸款，在一定程度上緩解了企業的融資難題。（中新社）

《北京》違法逃交公路通行費將進黑名單

為建立失信懲戒聯合機制，市交通委發布《關於對違法逃交收費公路通行費相關失信責任主體實施聯合懲戒的合作備忘錄》。根據新規，違法逃交收費公路通行費的相關主體存在以下行為的，列入失信聯合懲戒主體名單（簡稱「黑名單」），並由相關部門實施聯合懲戒措施。（新華網）

《上海》京津滬蘇浙粵六地今年將試點「互聯網+護理服務」

國家衛生健康委日前發布《關於開展「互聯網+護理服務」試點工作的通知》及試點方案，確定今年2月到12月在北京、天津、上海、江蘇、浙江、廣東等六省市試點「互聯網+護理服務」，正式搖響居家護理的網上「呼叫鈴」。（新華網）

《安徽》今年安徽省重點推薦1000個外資項目

安徽省商務廳指出，2019年，我省將建立以市場為主導、以企業為主體、以政府服務為保障的項目謀劃機制，籌劃一批可談、可簽、可落地的外資項目，力爭推出重點推介項目1000個、在談項目100個、備案項目300個以上，強後勁、增動力、促升級。（新華網）

▼安徽省。（圖／CFP）