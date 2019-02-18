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華聞快遞／春節後離職高峰期「爭議頻出」　需謹慎簽訂勞動合約

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▲▼離職。（示意圖／CFP）

▲離職爭議逐漸增加。（示意圖／CFP）

《北京》春節後離職高峰期「爭議頻出」　需謹慎簽訂勞動合約

近日，北京市第二中級人民法院對勞動者春節前後跳槽引發的糾紛案件進行專門調研發現，年終獎的發放往往會成為用人單位和勞動者產生勞動爭議的導火線,此類案件數量逐年上升。（新華網）

《遼寧》遼寧去年撥付企業養老保險補助資金897.2億元

遼寧省財政廳去年同省直有關部門，籌集並撥付企業養老保險補助資金897.2億元（人民幣），確保了全省企業離退休人員養老金按時足額發放。此外，省財政等部門製發了一系列文件，規範我省養老金管理，分析測算2019年至2022年企業養老保險基金收支情況，並研究制定相關發放措施。（新華網）

《湖南》今年1月湖南外貿進出口增六成增速全國第二

長沙海關近日對外透露，今年1月，湖南省進出口總值335.4億元人民幣，比上年同期(同比，下同)增長61.3%，增速排名全國第二。其中，出口238.4億元人民幣，增長88.7%；進口97億元人民幣，增長18.9%。（中新社）

《北京》年終獎2022年實行綜合徵稅

2022年開始，中國將廢止年終獎單獨計稅的政策，年終獎也將併入綜合所得徵收個人所得稅。據悉，市財政局與市稅務局聯合轉發了財政部、稅務總局「關於個人所得稅法修改後有關優惠政策銜接問題的通知」。（中新社）

▼年終獎也將併入綜合所得徵收個人所得稅。（圖／CFP）

▲▼人民幣，美金，中美貿易戰。（圖／CFP）

《北京》海關在綜保區實施「四自一簡」監管制度

為貫徹落實《國務院關於促進綜合保稅區高水平開放高質量發展的若干意見》的要求，加快綜合保稅區創新升級，提升貿易便利化水平，優化營商環境，海關總署近日發佈公告，在綜保區實施「四自一簡」監管改革。（中新社）

《重慶》重慶將推動對民企融資規模持續擴大

近日，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關於加強金融服務民營企業的若干意見》，要求切實加強對民營企業的金融服務，通過綜合施策，確保民營企業融資難融資貴問題得到有效緩解。（中新社）

《湖北》湖北去年為小微企業輸血超過兩千億元

人民銀行武漢分行指出，去年全省金融機構依托這一融資平台，完成融資3366筆、融資金額2437億元（人民幣，下同），分別較上年增長34.4%、22.5%，年度融資總額首次突破2000億元，小微企業融資難得到有效緩解。（新華網）

《重慶》重慶啟動2019企業研發準備金備案備案　有望獲研發補貼

為引導企業進行有計劃、持續地增加研發投入，近日，市經信委發布《關於開展2019年度企業研發準備金備案工作的通知》，鼓勵企業建立研發準備金制度。企業進行備案後，有機會獲研發補貼。（新華網）

▼重慶市。（圖／CFP）

▲▼重慶市。（圖／CFP）

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