華聞快遞／侵犯用戶隱私！　京東金融：問題版本已下線修復

▲京東金融。（圖／翻攝自微博）

《北京》侵犯用戶隱私！ 京東金融：問題版本已下線修復

針對日前有網友質疑京東金融App侵犯用戶隱私一事，京東金融17日回應稱，安全技術團隊對所有版本的京東金融App進行排查後，發現安卓系統上的App5.0.5以後的版本存在該問題，並已定位問題且下線修復。此次技術問題涉及的新增緩存圖片僅存在用戶手機本地，京東金融App堅決沒有對用戶照片和截屏進行私自上傳，也對該功能進行了全面排查，並未發現任何一張未經授權的圖片被收集。（中新社）

《江西》江西：2021年智能快件箱將覆蓋85%城市住宅小區

近日，江西省發布《江西省進一步激發商貿消費潛力促進商貿消費升級三年行動方案（2019-2021年）》，郵政業獲政策利好。《方案》提出，深入實施「互聯網+商貿物流」行動，推廣「網訂店取」、「網訂店送」等新模式，完善社區智能快件箱等末端服務設施，到2021年全省城市住宅小區智能快件箱覆蓋率達到85%。（中新社）

《重慶》重慶：融資餘額億元以上企業實現債委會全覆蓋

重慶銀行業債委會組建工作取得明顯成效。截至目前，在對全市6000餘戶大額對公客戶名單進行篩選的基礎上，重慶銀行業已實現對融資餘額在1億元（人民幣）及以上企業全部組建債委會。（中新社）

《北京》製造業生產延續擴張態勢：園區創新熱增產質量高

1月，全國製造業採購經理指數（PMI）為49.5%，其中生產指數為50.9%，環比上升0.1個百分點，製造業生產延續擴張態勢，增速略有加快。這是國家統計局近日發布的開年數據，成績亮眼。（中新社）

▼北京市。（圖／CFP）

《北京》北京2019年將再開通3條軌道新線

北京市交通委指出，2019年北京將繼續加快推進軌道交通建設，開通3條軌道交通新線。今年將開通試運營的軌道交通新線是新機場線一期、7號線東延、八通線南延。此外，北京將繼續推進3號線一期、8號線三期、12號線等其他14條（段）252.3公里在建軌道交通工程。北京市交通委還將協調推進7號線雙井站等8處未開通車站及出入口的改造。預計2019年北京軌道運營總里程將達到699.3公里。（新華網）

《浙江》寧波舟山港1月吞吐創新高

海關總署14日發布數據顯示，今年1月中國貨物貿易進出口總值2.73兆元（人民幣），同比增長8.7%，外貿實現「開門紅」。沿海港口作為中國對外物資交流的重要窗口，發揮了重要的支撐保障作用。（新華網）

《山東》山東：開放大平台要「硬支撐」更需「軟環境」

政府工作報告強調，盯緊盯牢發展環境保障，進一步形成經濟社會高品質發展生態系統。香港大學教授胡偉星建議，山東當務之急是培育好營商的「軟環境」，這個軟環境包括打造良好政務生態，政策的連續性和穩定性，健全的法治法規，一個服務型的政府，以及「親」「清」的政商關係。（新華網）

《上海》上海探索政企合作舊區改造新模式

上海一改過去以政府為主導的舊改模式，通過法律、行政、市場的手段，千方百計推動企業繼續開發，積極搭建平台為企業尋找合作夥伴共同開發。本次喬家路地塊的操作實施上，市屬國企上海地產集團將與黃浦區屬金外灘集團共同組建以城市更新舊區改造為核心內容的平台公司，全方位參與老城廂地區的舊區改造工作。（新華網）

▼上海市。（圖／CFP）