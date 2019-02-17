華聞快遞／2022年元旦起　年終獎金併入綜合所得繳個稅

▲人民幣。（圖／CFP）

《北京》2022年元旦起 年終獎金併入綜合所得繳個稅

北京市財政局、國家稅務總局北京市稅務局轉發《財政部稅務總局關於個人所得稅法修改後有關優惠政策銜接問題的通知》。根據這一通知，居民個人取得全年一次性獎金，在2021年12月31日前取得的，不併入當年綜合所得。但從2022年1月1日起，居民個人取得全年一次性獎金，將併入當年綜合所得計算繳納個人所得稅。（中新社）

《天津》天津東疆保稅港區2018年進出口總額近200億美元

天津東疆保稅港區管委會指出，海關總署最新統計數據顯示，在2018年，全國14個保稅港區共計實現進出口額1137.94億美元，同比增長10.9％。其中天津東疆保稅港區進出口199.29億美元，位列全國保稅港區進出口額榜首。（新華網）

《北京》享受政策紅利：小微企業迎來減稅降費「紅包」

2月，小微企業迎來了新的普惠性減稅降費政策措施落地後的首個納稅申報期，一系列減稅降費「紅包」落地，讓小微企業享受到了新一輪的政策紅利。據悉，截至2月14日17時，已有29個省（區、市）明定小微企業減徵資源稅、城建稅、房產稅、城鎮土地使用稅、印花稅（不含證券交易印花稅）、耕地佔用稅和教育費附加、地方教育附加，這「六稅兩費」按50%幅度頂格減徵。（中新社）

《黑龍江》黑龍江水稻市場化收購達53% 首超政策性收購

黑龍江省糧食局指出，黑龍江秋糧收儲制度改革持續深化，截至1月25日，水稻市場化收購佔比達53%，同比提高23個百分點，首次改變了多年以政策性收購為主導的格局。（中新社）

▼黑龍江省大興安嶺。（圖／CFP）

《四川》成都1月份實現外貿進出口值414.5億元 同比增長16.8%

2月15日，成都海關發布的最新統計數據顯示，四川外貿發展延續2018年快速奔跑的態勢，今年1月份外貿實現開門紅，增速遠高於全國平均水平。其中，成都今年1月份外貿發展繼續擔當著全省「主幹」引領作用，佔全省外貿進出口總額的逾八成，同比增長16.8%。（新華網）

《福建》去年福建省高技術產業增加值同比增長13.9%

福建省科技廳獲悉，2018年，福建省高技術產業增加值同比增長13.9%；全省7個國家高新區完成工業總產值預計8137億元，同比增長9.7%。（新華網）

《安徽》安徽對1000萬美元以上「一帶一路」投資項目等實行跟踪服務

安徽省商務廳指出，該省今年將加強「一帶一路」經貿工作組織領導，發布對外投資合作國別指南，建立「一帶一路」重大項目庫，對1000萬美元以上投資項目、新簽合同額5000萬美元以上工程項目跟踪服務。（中新社）

《廣東》廣東自貿區橫琴片區：精準發放減稅降費「紅包」

為了讓減稅降費落到實處，廣東自貿試驗區橫琴片區的珠海市橫琴新區稅務局積極構建「縱橫雙向」的服務格局，以「縱向到底」開展對納稅人的宣傳，確保政策應享盡享；「橫向鋪開」主動與地方黨政機關溝通，形成推動政策落實的合力，使這一有利於當地民營企業發展的「紅包」得以精準發放。（新華網）

▼廣州市。（圖／CFP）