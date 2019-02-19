詐騙、約炮案例多！母胎單身男：網路交友有真愛嗎？　過來人曝成功關鍵

▲有多少人是透過網路交友認識另一半的呢？（圖／pakutaso）

記者張嘉晏／綜合報導

網路交友是許多單身男女開發交友圈的一種管道，隨著時代演變，各種匿名的、聲音取向的App都相當常見。一位網友日前就在PTT上發問，他表示以前的網路交友似乎比較單純，現在交友軟體上總是存在著各種詐騙、約炮的案例，讓單身28年的他懷疑現在「是否還能在網路世界中找到真愛」。貼文一出，一票成功案例紛紛跳出來給他希望，同時也強調「心態」是重點。

有位男網友日前在PTT「男女板」上發文表示，自己今年28歲了，卻還是母胎單身，沒交過女友；最近又聽一位30多歲的同事講說，在以前網路聊天室和BBS時代，很容易從網路上交到女友，因為當時網路交友剛開始發展，所以找到的對象品質都不錯，還有很多人順利走入婚姻。

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「但是現在一打開交友網站打開，不是廣告就是要收費，也還蠻常遇到援交」，讓他懷疑在現今的網路交友環境，是否還能夠找到真愛？

▲要找到真愛除了「心態」，還需要一點機運。（圖／達志示意圖）

貼文一出，許多成功找到伴侶的網友都表示「網路只是一種管道」，個人條件和「心態」才是重點，「真愛跟結婚跟哪裡認識沒有固定相關，重點是自己心態吸引什麼樣的人，其他就只是認識新朋友的方式罷了」、「本人女友就是交友App認識，交往8月感情非常好。只能說心態決定一切」、「我跟我老婆在liveany認識～～那時候上面還不是約炮網」、「平常生活遇到的人也不見得可信」、「只想打炮的人聊天內容也不會太正常」。

▲網友討論。（圖／翻攝自PTT）

也有人則認為是「機運問題」，有時候還是看運氣，「素質不一，投資理財有風險」、「但是以網路交友市場男多女少的情況來說，女生終結單身的機率比較高，需要投注的心力也沒那麼多； 男生剛好相反。大家會看到女生比較容易成功也是因為這樣。當然男生想靠網路交友終結單身也不是不行啦！只是要很努力開發基數，加上很好的運氣。」

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