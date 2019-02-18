會移動的花燈在新埔　19~24日來新埔賞燈、看戲、迎天穿

▲新竹縣長楊文科18日到新埔鎮公所參加記者會。（圖／新竹縣政府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

「2019新埔花燈迎天穿 諸事大吉系列活動」元宵節特別活動將於2月24日盛大舉行，新竹縣長楊文科於18日至新埔鎮公所參加記者會，除了感謝贊助單位熱情支持，也表示歡迎民眾共襄盛舉，感受一下新竹縣的文化魅力。記者會現場也由築夢舞集表演團隊帶來「福氣小豬」，為活動帶來喜氣洋洋的表演。

縣長楊文科表示，「迎花燈」是新埔具有客家特色的盛大活動之一，感謝贊助單位協助讓活動更精采順利，在2019年推出四大特色花燈與「豬」年環環相扣，「諸事（豬獅）大吉」、「花開富貴·圓滿如意」、「圓滿如意燈籠」及「客家獅」巨燈，結合竹縣文化，柿子、客家獅、桐花及義民祭典意象，讓花燈富含客家大縣韻味，並取諧音「諸事大吉」規劃系列活動，串連元宵節及客家天穿日，推出傳統戲曲、踩街文化及輕旅行等豐富活動，歡迎民眾來共襄盛舉，欣賞花燈藝術，在新年走春感受竹縣文化魅力。

交旅處長游志祥介紹活動，2月23日晚上6點半新埔藝文廣場，邀請榮興客家採茶劇團，帶來詼諧逗趣的客家年度大戲「丈母娘看婿郎」，當天還備有免費客家米食供民眾品嚐。而2月24日上午8點半開始，則由「良橙桔時 樂遊新埔」千人健走作為活動開場，下午是重頭戲「花燈迎天穿踩街活動」，由各社區學校團體、社區花燈隊伍、在地傑出表演團隊組成近43隊，帶來客家藝文、台灣傳統陣頭、特技雜耍等精彩演出，歡迎鄉親前來一同欣賞!

在23、24日晚會及踩街活動現場下午五點半民眾只要參與小活動即可兌換「豬」事大吉造型小提燈，數量3000份，換完為止！同時還有「2019新埔花燈踩街輕旅行及導覽解說活動」，以一日遊輕旅行方式，由專業解說人員帶領遊客暢遊新埔，了解宗祠古蹟，欣賞田園風光，並參與榮興客家採茶劇團大戲及花燈踩街盛會，即日起採網路報名，邀請各地遊客到新埔鎮體驗一趟深度文化之旅。

因應活動辦理，23、24日特別增開往返各一班次活動接駁車，行駛路線由高鐵新竹站至新埔花燈會場，行經喜來登飯店、義民廟，增加班次下上車地點調整至田新路上(新埔藝文廣場對面)。23日往程18時高鐵新竹站發車，返程21時20分新埔花燈會場發車。24往程16時30分高鐵新竹站發車，返程於20時20分新埔花燈會場發車，歡迎民眾多加利用，至新埔花燈諸事大吉系列活動共襄盛舉。

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