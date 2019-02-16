台北燈節好看更好賺！最大獎「100萬東森幣」超誘人

▲東森集團贊助台北燈節 巨型豬寶賣萌+5萬顆LRD打造夢幻燈廊。(影／記者呂佳賢攝)



▲主燈「百變豬寶亮晶晶」透過550萬高畫素組合的LED彩幕。（圖／記者湯興漢攝）



消費中心／台北報導

2019台北燈節主燈點燈活動今(16）日於台北西區正式登場！活動熱鬧精彩，除了規劃踩街嘉年華、猜燈謎，設計師取珠寶諧音，今年燈節主視覺「豬寶」燈飾以550萬高畫素組合的LED彩幕，輕鬆換表情，祈福豬年金銀珠寶滿堂收。東森集團加入此次燈節贊助，主燈「豬寶」融合東森購物、ETtoday新聞雲、東森自然美等企業特色，幻化各種光影，更祭出最大獎100萬東森幣，等同100萬現金，讓民眾好看更好賺。

▲東森集團以5萬顆LED燈打造夢幻燈廊，成為台北燈節熱門打卡景點。(圖／記者李毓康攝)

此次台北燈節範圍，從西門町紅樓開始，一路沿著中華路、忠孝西路至北門廣場為止，民眾能夠欣賞不同主題的燈飾之美，而台北燈節充滿傳統廟宇的燈飾元素，一共分為6大主題。 東森集團加入燈節贊助行列，豬寶造型主燈也以戴著紅眼鏡、換裝象徵東森購物紅色討喜小禮花造型、以及ETtoday新聞雲的彩虹活力LOGO造型、和東森自然美綠色的美美小旋紋造型現身。更特別以50,000顆LED燈，閃爍著Tiffany藍、薰衣草紫多層次的色彩，打造超浪漫如流星雨的夢幻燈廊，水晶小吊燈燈管，採用可折彎式霓虹燈新燈色，路過民眾都忍不住駐足拍照，在幸福燈廊留下歡笑身影，也立刻成為火紅熱門的打卡景點。

▲▼東森集團贊助台北燈節，主燈「百變豬寶亮晶晶」會變換東森購物、ETtoday新聞雲、東森自然美三種圖案。（圖／ETtoday）





台北燈節燈區內，各展區的光影表現獨特，還有規劃遊樂小園地讓親子共遊，像是小型摩天輪、旋轉木馬等遊樂設施免費搭乘。另外，東森購物加碼推出抽獎活動，最大獎還能樂當百萬大富翁，盤點4大好康要讓民眾搶好運！第一，使用台北市政府LINE@參加燈節集章活動，祭出獎品應有盡有，民眾有機會獲得東森幣100萬、東森幣1萬以及長榮航空北美、日本來回機票、大金空氣清淨機跟HTC U12訂製的熊讚手機等。





▲聲林之王選手鄭可強、許莉潔、黃小愛於東森集團燈區掃描QR CODE賺東森幣。(圖／ETtoday)

第二，於台北燈節期間，天天掃描東森集團燈區QR CODE並加入會員，天天送出50枚東森幣，9天可得450枚，每天限量6,600名，送完為止。第三，東森自然美也推出粉絲團活動，只要按讚留言，有機會抽中頂級SPA護膚課程。第四，活動期間每天打開東森新聞雲APP，參加元宵刮刮樂，4,000個個大獎讓你抽，其中多達數個3C家電好禮，包含：AirPods、掃地機器人等，豐富獎項讓民眾帶回家。

▲東森集團贊助台北燈節，除送出最大獎100萬東森幣，還有多重好禮。(圖／記者李毓康攝)

這次台北燈節送出百萬東森幣，吸引不少民眾關注！東森購物表示，東森幣1元等同現金1元，可於東森購物全通路消費，效期長可累積365天當作購物折抵，未來陸續增加拓展使用機制，將與市場上各大點數、銀行點數及哩程數作策略合作或轉點機制，在市場上廣泛流通，為會員創造最大福利。