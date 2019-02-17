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新竹水情燈號轉稍緊綠燈　響應節約用水度過枯水期

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▲鄭文燦陪同行政院長賴清德出席「石門水庫阿姆坪防淤隧道工程」開工動土典禮。（圖／桃園市政府提供）

▲新竹縣政府呼籲民眾響應政府號召，一起節約用水，共同努力度過今年枯水期的考驗。（圖為石門水庫資料照／桃園市政府提供）

記者陳凱力／新竹報導

旱災經濟部應變小組15日上午召開第一次工作會議，邀集相關單位共同研商抗旱措施。中央氣象局最新評估北部未來降雨正常，但因新竹地區位於北部與中部交界，考量降雨不確定性，基於做最壞打算、最佳準備的原則，即日起新竹地區水情燈號由水情正常轉為水情稍緊綠燈。

台灣目前正值枯水期，主要供應新竹地區用水的寶山水庫目前蓄水率41.4%、寶二34%，除由桃園石門水庫及苗栗永和山水庫每日支援共14萬噸用水外，農糧署也加速部分灌區種植水稻轉雜糧作業，以促進節水，進行相關節水抗旱措施。

▲新竹水情燈號轉稍緊綠燈　響應節約用水度過枯水期。（圖／新竹縣政府提供）

▲新竹縣政府呼籲民眾響應政府號召，一起節約用水，共同努力度過今年枯水期的考驗。（圖／新竹縣政府提供）

為強化水情因應能力，經濟部水利署北區水資源局積極辦理頭前溪備援水井整備，作為供水備援生力軍。15日起4口備援水井所抽出的水源納入自來水管線送至新竹淨水場，計每日可以提供1萬噸的水供新竹地區使用，增加新竹地區自來水供水。

因正逢枯水期，水資源相當珍貴，經濟部將偕同各單位齊力採取相關節水措施，並與氣象局、國防部等密切配合適時進行人工增雨作業。新竹縣政府呼籲民眾響應政府號召，一起節約用水，共同努力度過今年枯水期的考驗。

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關鍵字：水情,節約用水,新竹縣政府

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