太極門台南道館慶元宵　黃偉哲市長率民代響應良心宣言

▲台南市長黃偉哲等人，參與國際良心日宣言焦點儀式，象徵以良知為準則致力於傳播愛，無分彼此和平共存，運用智慧解決衝突，世界和平終能實現。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

太極門台南道館2月17日以「金豬輝耀府城光，團結合作創新局」，舉辦新春茶敘，在國際良心日宣言焦點儀式中，台南市長黃偉哲等人，每人手持「指南針盾牌」並高喊「良心覺醒，天下太平」，象徵以良知為準則，以愛為依歸，運用智慧解決衝突，並鼓勵他人一起行動，期能早日實現世界和平，真正福氣滿盈。

台南市長黃偉哲，立委陳亭妃、立委林俊憲主任暨小西門里里長曾俊仁、立委王定宇副主任林建南，台南市議員蔡旺詮、沈震東、周麗津、邱莉莉、林美燕、李啟維、蔡筱薇、議長郭信良主任李東榮、市議員蔡淑惠秘書邱明琪、市議員林宜瑾秘書劉國明、市議員盧崑福秘書侯博仁、市議員曾培雅主任秘書胡茂霖、市議員李中岑特助謝雨庭，台南市政顧問李俊寬、北區區長李皇興、北區大光里里長吳坤福、安南區塭南里里長林同寶皆到場共襄盛舉。

市長黃偉哲表示，期許並祝福太極門未來能弘揚幫助更多民眾感染善念，他也當場連署「國際良心日宣言」並談到，每個人心中都有良心，只是有沒有發揮出來而已，如果能喚醒心中的良知、良能與良心，社會一定會更美好，且會讓世界善的力量更彰顯，犯罪率就更下滑，冷漠就會愈來愈少，但他覺得這點其實很多政府力量不見得做得到，光靠法律力量不夠，不如內心自省而喚發出自願的力量更好，期盼良心喚醒後，時時都能行善並發揮良知良能。

陳亭妃表示，她今天非常感動，她感謝太極門師徒一直以來的努力，她相信團結的力量是非常大的，她在五寶紅包中，抽到「關關難過關關過」的智慧祝福，她也以此轉送祝福現場所有人。

太極門弟子代表宣讀太極門掌門人洪道子博士致詞中提到：「事情的好壞，取決於我們的心態，正如太極陰陽圖騰，陰中有陽，陽中有陰，最壞的時局有著最好的機會；大好的局勢也總隱藏著危機。」鼓勵大家面對任何當下都應有正向思維，就是陰陽平衡智慧的展現。