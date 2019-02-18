　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

英航母2020巡弋南海秀軍力　陸媒：1小時內就可擊沉它

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼伊麗莎白女王號航空母艦（HMS Queen Elizabeth）。（圖／翻攝自維基百科）

▲伊麗莎白女王號航空母艦（HMS Queen Elizabeth）。（圖／翻攝自維基百科）

記者朱世凱／綜合報導

英國國防大臣威廉森（Gavin Williamson）日前表示，要讓「伊麗莎白女王號」航空母艦（HMS Queen Elizabeth）2020年駛入南海，展現該國的「殺傷力」。沒想到這段發言引起政界爭議，陸媒也引述專欄作家分析，像伊麗莎白女王號這種笨重的大型航母在南中國海將無事可做，在衝突情況下只會淪為活靶子，「中國軍艦在1小時內就能擊沉它」。

陸媒引述的言論為《衛報》著名特約專欄作家詹金斯（Simon Jenkins）所寫，他指出伊麗莎白女王雖已服役，但直到2021年以前，都無法進行遠距離的巡航任務，而且一艘巨大的軍艦停在中國南海，根本就是不會動的耙子（ sitting target），解放軍軍艦1小時就可以擊沉它，英國國防大臣的言論肯定會被恥笑。

▼詹金斯文章評論。（圖／翻攝自衛報）

▲▼ 衛報評論。（圖／翻攝自衛報）

中國國際問題研究院南太平洋研究所研究員沈世順說，英軍的這種行動沒有任何現實的前提條件，況且類似軍艦已經無法解決南海地區的任何任務。

他指出，「英國只顧秀肌肉，但問題在於是否值得這麼做；現在的世界早已不是『星條旗全球飄』的時代了，大英帝國殖民時代的雄風也已經成為歷史，且殖民時代的思想已經是非常過時的了，歷史也不會再重演，也不要再做日不落帝國這樣的美夢了。」

沈世順也表示，「早在新中國尚未正式成立之前，英國軍艦就曾在長江橫行霸道，並遭到了非常強硬的態度回應。那麼到了今天，中國已經不是當年那個被列強欺辱的弱國，如果英國在南海地區加強軍事存在，如果英國軍事存在涉及中國主權範圍內的區域，我們會按照自己的正確方式維護國家尊嚴，予以回應。」

▼伊麗莎白女王號航母於2017年12月7日服役。（圖／視覺中國CFP）

▲▼2017年10月30日，伊麗莎白女王號航空母艦離開朴茨茅斯海軍基地將進行海上試航。（圖／視覺中國CFP）

他最後指出，「中國既不惹事，也不怕事。當然，英國要發展和南海周邊國家的友好關係是可以的，符合英國利益，也符合南海周邊國家的利益；如果是要來攪局，配合盟友美國的行動，那樣是不會受到周邊國家的歡迎的。」

ET快訊
狂奔廟求姻緣！濟公一看到他就抖「直接退駕」：別再來
台中嬤過世留包裹「真的需要再打開」　孫快倒了一開超催淚
帽T正妹現身台北街頭！轉頭看…是「國際影后」

關鍵字：航母,英軍,伊麗莎白女王,解放軍,Gavin Williamson,南海,沈世順,軍武,大陸軍武

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

影／超過10年沒回家圍爐！隧道打冰人「高寒缺氧」用命工作護乘客

閨蜜前男友強擄上車！她隔窗唇語「救救我」　收費員一看懂了⋯機警神救援

影／滿臉雀斑超嚇人！ZARA廣告模特兒掀「辱華爭議」　官方回應了

影／大媽偷4.5萬貂皮外套！隔天返店問「扣子怎扣」　警看傻抓走

下班按摩鬆一下！白領男推拿完竟「腦中風」…醫揭驚人真相

蘇-35慘輸殲-16、殲10-C主因曝光！「雪豹-E」成最大罩門

解放軍054A與日驅逐艦對峙影像曝光！　專家：事發地在東海

蘇-35慘輸殲-16、殲10-C主因曝光！「雪豹-E」成最大罩門

中美談判合影照曝光！三連拍透露「2訊息」：細節影響成敗

「為男生脫衣服」…兒童大冒險卡牌超害羞　網怒：根本18禁！

他養10億蟑螂大軍吃50噸廚餘　1天餵5餐..還設三重關卡防越獄

假人頭3樓墜下員工嚇哭腿軟！　落地「蹦」一聲網笑壞：太地獄了

《逆戰》兄弟重逢！謝霆鋒狂奔喊「萬飛～」　周杰倫1句話嗆到他結凍

胡彥斌坐台下..　林俊傑現CUE《你要的全拿走》

超狂老公撒「10萬千鈔雨」安太座　抓多少領多少！老婆一把收5位數

周杰倫用香蕉彈出《青花瓷》　謝霆鋒為挑戰他竟拿出鳳梨！

陌生男問「祖先哪來的？」逼下跪　80歲阿嬤遭狠毆2分鐘破頭斷腿

4小時一路錘！隊友超怕「滾下山」　挑戰真人版《鐵鎚爬山》有夠難爬

女兒結婚1年多未懷孕！調身體後有喜 媽得知後反應超High...爸撇頭偷拭淚

跨國爺孫戀苗栗完婚「百人獻花」 家人不認同...許常德：不用急

英航母2020巡弋南海秀軍力　陸媒：1小時內就可擊沉它

052D驅逐艦現身！解放軍「3軍艦」穿對馬海峽北上　日戰機監視

擁4航母＋16核動力攻擊潛艦！《外交家》預測解放軍海軍2030年全貌

營長爆氣軍紀操！逼「酒駕陸戰兵」爬進餐廳　結局一秒惹怒網友

梅克爾籲北京加入中導條約　楊潔篪：中方拒絕納入軍備控制協議

可隨時攻擊沖繩與關島美軍！美智庫又發現北韓秘密飛彈基地

解放軍4／23舉辦國際閱艦式　傳南昌艦、拉薩艦將參與

2018年全球軍費支出排行榜　解放軍1682億美元排名第二

不只愛國者飛彈！　遼寧號也被Google地圖3D抓到

楊志良／奪回政權後，如何「選對人才」治國？

美國總統肖像登上iPhone機身　24K金材質一台要價15萬

無店面公會20日召開會員大會　柯P將出席分享管理市府心得

1年戀愛圓滿！　《大學生》小新「灑糖告白」Nina：最好的禮物

直擊藍寶堅尼蠻牛Urus　賓利將推635匹Bentayga Speed性能版

玖壹壹師弟團「深陷桃色風波」　唱片公司下令：延遲發片！

快訊／宜蘭發生墜樓意外　婦人跌落「12樓陽台」身亡

女星IU獨家「快速入睡法」　網友實測：真的很管用！

李俊億／【江國慶冤死案】鋸箭式的冤案求償

元宵改吃小湯圓吧！特搜全台4間「紅白湯圓美食」超邪惡

軍武熱門新聞

陸戰兵酒駕被逮！營長操爆逼他爬..

解放軍2030年擁4艘航母！《..

遼寧號也被Google地圖3D..

052D現身對馬海峽！日軍跟蹤..

全球軍費支出排行榜　解放軍排第..

英航母巡弋南海　陸媒：1hr內..

梅克爾籲北京加入中導條約　中方..

美飛行員駕F-22叛逃下場？外..

傳南昌艦、拉薩艦預計參與國際閱..

解放軍2艘055下水　較美日艦..

隨時攻擊沖繩與關島！美智庫發現..

蘇-35慘輸殲-16、殲10-..

遇教召就買機票？國防部開大絕了

新一代國造戰機最快15年後量產

更多熱門

相關新聞

梅克爾籲各國裁軍　遭美中俄無視

德國總理梅克爾（Angela Merkel）日前在慕尼黑安全會議上表示，各國都應關注裁軍問題，關於《中程導彈條約》（INF）的談判，不應只針對美國、歐洲和俄羅斯，中國也必須包含在內。此話一出，中國立刻在後續演說中拒絕，美國與俄羅斯也沒有給予任何回應。

052D現身對馬海峽！日軍跟蹤監視

解放軍2030年擁4艘航母！《外交家》預測曝光

陸戰兵酒駕被逮！營長操爆逼他爬進餐廳

梅克爾籲北京加入中導條約　中方拒絕

讀者迴響

發燒話題

橋本有菜 華航罷工 文化大學失火 愛紗離婚 鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 王令麟 肉圓惡爸 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

許維恩3段情　楊明學癌逝15年最痛

BY2宣布改名！粉絲懵了：好大眾

即／台南新化酒駕3連撞！1歲半男童慘死

女大生人工昏迷4天　突然當媽超傻眼

搭火車心軟讓座！一句話讓她理智斷線

台中嬤過世留下包裹　台中孫一開超催淚

罷免韓國瑜？潘恆旭：高雄人不捨

林俊傑「夜店妹趁合照偷親PO網」

火山噴發台北變新龐貝？地震學家驚呆

賓利遭爆撞　CEO車主再轟：不用打悲情牌

「鋼鐵人爸」登場！女兒騙子變偶像

妮妮被唸碗裡還有菜　一句話讓爸道歉

他問「戴髮捲出門心態」　網解惑卻戰翻

林依晨喝喜酒遇《秘密花園》男主角

水餃妹「毛衣太貼」驚人上圍現形

更多

最夯影音

更多

他養10億蟑螂大軍吃50噸廚餘　1天餵5餐..還設三重關卡防越獄

假人頭3樓墜下員工嚇哭腿軟！　落地「蹦」一聲網笑壞：太地獄了

《逆戰》兄弟重逢！謝霆鋒狂奔喊「萬飛～」　周杰倫1句話嗆到他結凍

胡彥斌坐台下..　林俊傑現CUE《你要的全拿走》

超狂老公撒「10萬千鈔雨」安太座　抓多少領多少！老婆一把收5位數

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面