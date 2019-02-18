英航母2020巡弋南海秀軍力　陸媒：1小時內就可擊沉它

▲伊麗莎白女王號航空母艦（HMS Queen Elizabeth）。（圖／翻攝自維基百科）

記者朱世凱／綜合報導

英國國防大臣威廉森（Gavin Williamson）日前表示，要讓「伊麗莎白女王號」航空母艦（HMS Queen Elizabeth）2020年駛入南海，展現該國的「殺傷力」。沒想到這段發言引起政界爭議，陸媒也引述專欄作家分析，像伊麗莎白女王號這種笨重的大型航母在南中國海將無事可做，在衝突情況下只會淪為活靶子，「中國軍艦在1小時內就能擊沉它」。

陸媒引述的言論為《衛報》著名特約專欄作家詹金斯（Simon Jenkins）所寫，他指出伊麗莎白女王雖已服役，但直到2021年以前，都無法進行遠距離的巡航任務，而且一艘巨大的軍艦停在中國南海，根本就是不會動的耙子（ sitting target），解放軍軍艦1小時就可以擊沉它，英國國防大臣的言論肯定會被恥笑。

▼詹金斯文章評論。（圖／翻攝自衛報）

中國國際問題研究院南太平洋研究所研究員沈世順說，英軍的這種行動沒有任何現實的前提條件，況且類似軍艦已經無法解決南海地區的任何任務。

他指出，「英國只顧秀肌肉，但問題在於是否值得這麼做；現在的世界早已不是『星條旗全球飄』的時代了，大英帝國殖民時代的雄風也已經成為歷史，且殖民時代的思想已經是非常過時的了，歷史也不會再重演，也不要再做日不落帝國這樣的美夢了。」

沈世順也表示，「早在新中國尚未正式成立之前，英國軍艦就曾在長江橫行霸道，並遭到了非常強硬的態度回應。那麼到了今天，中國已經不是當年那個被列強欺辱的弱國，如果英國在南海地區加強軍事存在，如果英國軍事存在涉及中國主權範圍內的區域，我們會按照自己的正確方式維護國家尊嚴，予以回應。」

▼伊麗莎白女王號航母於2017年12月7日服役。（圖／視覺中國CFP）

他最後指出，「中國既不惹事，也不怕事。當然，英國要發展和南海周邊國家的友好關係是可以的，符合英國利益，也符合南海周邊國家的利益；如果是要來攪局，配合盟友美國的行動，那樣是不會受到周邊國家的歡迎的。」