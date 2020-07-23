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演習誤擊2,600米外隊友！美軍M1A2一砲打中另一輛坦克　血跡遍布車內

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▲▼美國M1A2戰車。（資料照／達志影像／美聯社）

▲美國M1A2戰車。（資料照／達志影像／美聯社）

記者邱茀濱／綜合報導

美國陸軍坦克演習誤擊隊友！一輛M1A2艾布蘭主力戰車誤把2,600米外的坦克當成目標，射了一發MPAT訓練彈（M1002 MPAT-TP-T），正中砲塔左側的外部置物箱，造成裝填手重傷，鮮血佈滿車內，目前正在搶救中。

▲▼M1A2戰車誤擊隊友。（圖／翻攝DEFENCE BLOG）

▲M1A2戰車誤擊隊友。（合成圖／翻攝DEFENCE BLOG，下同）

根據《DEFENCE BLOG》報導，德克薩斯州（Texas）的布利斯堡（Fort Bliss）訓練場內，美東時間20日有一輛M1A2艾布蘭主力戰車將2,600米外的僚車誤認為是移動靶，射了一發M1002多功能練習彈，正中了砲塔左側的外部置物箱。

▲▼M1A2戰車誤擊隊友。（圖／翻攝DEFENCE BLOG）

由於非翼穩脫殼穿甲訓練彈或實彈，所以砲彈沒有貫穿裝甲，但還是打飛了車長的獨立熱像儀（CITV），並撞碎左潛望鏡後再噴飛到20米外，過程中的碎片不斷噴向裝填手，還好有穿上防破片背心，只造成他肺部塌陷及斷了手指，現場血跡斑斑。

根據美國《軍事新聞網》（Military.com）報導，M1A2艾布蘭主力戰車是前一代M1A1的改良版，所以外觀有些相似，但M1A2的車長武器站（CWS）有經過重新設計，且裝填手艙蓋前方的砲塔左側，也多了一個車長獨立熱像儀（簡稱CITV）。

▲▼M1A2戰車誤擊隊友。（圖／翻攝DEFENCE BLOG）

知名軍事作家、退役中校黃竣民曾表示，M1戰車家族是近代西方戰車參與實戰經驗最多、戰果也最輝煌的一款主力戰車，與俄系戰車一直挨打的情況相較，能獲得國際上一致的高度評價也算實至名歸。

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