052D驅逐艦現身！解放軍「3軍艦」穿對馬海峽北上　日戰機監視

▲052D型飛彈驅逐艦「烏魯木齊」號（舷號118）。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

日本防衛省統合幕僚監部17日發布消息指出，當地時間15日下午7點左右，日本海上自衛隊第三導彈艇隊所屬（佐世保）及第13護衛隊所屬「熱鬧」（佐世保）在福江島的西北約100公里海域，發現向東北方向前進的3艘中國海軍艦艇。其中的052D型飛彈驅逐艦成為外界關注焦點。

日媒指出，3艘艦艇分別為052D型飛彈驅逐艦「烏魯木齊」號（舷號118）、054A型飛彈護衛艦「臨沂」號（舷號547）和「日照」號（舷號598）。海上自衛隊透過艦載機跟蹤監視後確認，3艘艦艇北上對馬海峽，向日本海（朝鮮和韓國稱東海）方向航行。

▼3艘解放軍軍艦現身對馬海峽。（圖／翻攝自微博）

據悉，早在去年12月7日，一艘中國海軍艦艇穿越宮古海峽進入太平洋海域時，日本海自就曾緊急出動艦載機對中國海軍艦艇進行跟踪監視和識別查證。

資料顯示，052D型飛彈驅逐艦是解放軍海軍迄今建造數量最多的一型飛彈驅逐艦，於2014年起大量裝備。該型驅逐艦是以052C型飛彈驅逐艦為基礎發展而來，延續了052C型的總體設計，展現中國海軍 「平台通用化、裝備模塊化」的設計思路。

052D型驅逐艦首先實現了解放軍海軍水面艦艇防空、反艦或反潛等多種艦載武器的共架發射，可單獨或協同海軍其他兵力攻擊水面艦艇、潛艇，具有較強的區域防空和對海作戰能力，甚至對地打擊能力，預計建造總共26艘052D飛彈驅逐艦。

▼052D型 「昆明」艦（舷號172）。（圖／翻攝自維基百科）