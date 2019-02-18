梅克爾籲各國裁軍　回歸《中導條約》...美俄無視、陸果斷拒絕

▲梅克爾於慕尼黑安全會議發表演說。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

德國總理梅克爾（Angela Merkel）日前在慕尼黑安全會議上表示，各國都應關注裁軍問題，關於《中程導彈條約》（INF）的談判，不應只針對美國、歐洲和俄羅斯，中國也必須包含在內。此話一出，中國立刻在後續演說中拒絕，美國與俄羅斯也沒有給予任何回應。

梅克爾說認為，《中導條約》是冷戰結束的產物，約束對象只有美俄兩國，而不包含如今正崛起的軍事大國。而中國現在擁有將近2000枚彈道導彈和巡航導彈，也該被納入約束的範圍。根據國際戰略研究所最新報告指出，若是中國加入《中導條約》，該國將有高達95％的彈道導彈和巡航導彈都違反條約內容。

不過，中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪表示，「中國拒絕將中導條約多邊化，也拒絕被納入這樣的軍備控制協議。」他強調，中國的軍力僅有自衛用途，並無威脅其他國家，若要《中導條約》發揮積極作用，希望美國與俄羅斯能重回條約。

美國副總統潘斯（Mike Pence）和、俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）並未在演說中有任何回應。華府2018年12月就警告莫斯科，需在2個月內銷毀新型巡航飛彈9M729；俄方則反嗆美國無理，又指責美方也沒有銷毀自己的飛彈，雙方因此產生歧見，先後在今年2月退出《中導條約》。根據英國《衛報》指出，美俄兩國都認為，此條約無助於限制中國快速增長的軍事力量。

美國前總統雷根（Ronald Reagan）與時任蘇聯總書記戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）於1987年簽署《中程飛彈條約》，主要內容包括兩國須銷毀所擁有的中程飛彈和中短程飛彈，還有發射裝置和輔助設施。