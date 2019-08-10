射程2000公里！　國造地對地「雲峰飛彈」啟動量產

▲地對地中程飛彈雲峰飛彈傳已經開始量產。圖為雲峰飛彈設計基礎的雄三飛彈。（圖／翻攝自國家中山科學研究院網站）



記者林彥臣／綜合報導

中研院研發多年的中程地對地飛彈「雲峰飛彈」傳已經開始量產，最大射程可達2000公里。美國媒體分析認為，雲峰飛彈可能對大陸的軍事設施，如基地、港口等受到威脅。

根據《上報》報導，中科院1日新成立「擎天計畫室」，負責500公里高度太空低軌道的運載火箭的研發與製造，並且啟動射程1500公里的雲峰中程飛彈的10套機動系統與20枚戰備彈的量產，這款巡弋飛彈的射程可以直攻北京。

美國媒體《國家利益》（The national interest）報導，雲峰飛彈屬於超音速中程地對地巡弋飛彈，可飛行1200英里（約2000公里），在這個射程範圍內，可以對很多軍事設施如空軍基地、港口造成威脅，台北當局正在製造第一批的20枚的飛彈與10輛發射車。

根據大陸官媒《環球時報》報導，不具名的大陸軍事專家表示，在兩岸關係微妙的形勢下，美媒渲染台「中程導彈」對大陸的威脅，是火上澆油的蓄意之舉，解放軍經過數十年的科技強軍歷程，列裝了型號更多、射程更遠的空基、海基、陸基巡航導彈，還有威力更加強大的彈道導彈。