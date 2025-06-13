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軍武外銷打鐵趁熱！　央視近距曝光梟龍最新型號

▲▼中國官媒近距曝光JF-17「梟龍」最新改進型號Block3型。（圖／翻攝自央視）

▲中國官媒近距直擊JF-17「梟龍」最新改進型號Block 3型。（圖／翻攝自央視）

軍武中心／綜合報導

印巴空戰讓中國出產的殲-10CE戰機聲名大噪，為讓國際軍武市場更加關注陸製裝備，《央視》近距曝光和巴基斯坦聯合研製的JF-17「梟龍」最新改進型號Block 3型。報導指出，該戰機擁有鋒利的線條，小巧兇悍，能在低空進行長達12秒的倒飛，並且沒有發生失控、失穩的狀況。

《央視》在以「明星裝備頻頻出圈 『我們好東西多著呢！』」的專題報導中介紹，梟龍作為一款輕型戰鬥機，其中低空和高亞音速機動作戰性能突出，對空和對面打擊性能均衡。該機瞄準21世紀作戰環境，能夠掛載先進的超視距空對空導彈、近距高機動格鬥導彈以及多種精確制導空面武器。

報導除了釋出大量梟龍的飛行鏡頭，同時還近距拍攝其最新改進型號Block 3型，並指出該款戰機已衍生出JF-17B雙座戰鬥教練型，實現型號譜系化發展，是目前國際市場上性價比較高的戰鬥機，成功出口到多個國家。據了解，除了巴基斯坦空軍外，包含亞塞拜然、緬甸以及奈及利亞都是該款戰機用戶。

▼巴基斯坦空軍梟龍戰機（JF-17）。（圖／CFP）

▲巴基斯坦梟龍戰機（JF-17）。（圖／CFP）

《央視》進一步透露，梟龍Block 3型加裝了看似「小鏡子」的導彈告警裝置，並換裝新型的有源相控陣雷達，提升超視距作戰能力、多任務執行能力。對此，《北京青年報》旗下官方帳號「政知見」引述大陸軍事專家宋忠平分析，包含導彈告警、主動干擾等防禦性裝置，都是現代空戰裝備的信息化提升體現，而加裝這些裝置，無疑讓梟龍的攻防能力更加平衡，提升自身的戰場生存能力。

梟龍是中國成都飛機公司與巴基斯坦航空綜合企業合作研製，以空對空作戰為主、兼有較強空對地作戰能力的全天候輕型多用途戰鬥機。在印巴空戰中巴基斯坦媒體援引軍方消息人士稱，巴軍出動JF-17「梟龍」戰機，在印度旁遮普邦阿丹普爾（Adampur）地區使用高超音速導彈，精準成功摧毀印度部署的S-400防空系統。但對此印度則予以否認，對外宣稱此類說法皆為假消息。

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