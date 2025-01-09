過氣網紅悄悄幹大事　052D最少造38艘僅次伯克級驅逐艦

▲大陸網友捕捉到第四批次打造的052D型導彈驅逐艦166「渭南艦」。（圖／翻攝自大陸網站）

軍武中心／綜合報導

大陸近幾年快速推出各式新型戰艦迅速擴張水上力量，曾被網友戲稱「過氣網紅」的052D型導彈驅逐艦卻已悄悄在2024年底正式入列累積達28艘。按照批次建造計畫，中國海軍未來可望擁有這型綜合作戰性能優異的艦艇達到38艘，放眼全球平均排水量7000噸戰艦的裝備規模，只落後於美國海軍的伯克級（Arleigh Burke class）驅逐艦。

據了解，2024年包含135「達州艦」、125「滄州艦」以及166「渭南艦」等3艘艦艇已服役，成為中國海軍052D系列中第26號、27號和第28號艦。其中入列於東部戰區海軍某驅逐艦支隊的達州艦，更於2024年12月7日擔任編隊指揮艦穿過宮古海峽，進入西太平洋進行訓練。

大陸知名軍事自媒體「國平視野」指出，目前正式入列的28艘052D型共計分為四批次建造，第一批次的8艘於2012年到2015年建造，從第8艘的貴陽艦開始，使用1130型近防炮取代原先的730型近防炮，提高末端對空防禦能力。第二批次5艘則於2015年至2017年建造，此兩批次合計13艘艦，屬於052D系列驅逐艦的基礎版本。

▼052D第一批次打造的最後一艘貴陽艦。（圖／CFP）

2018年052D來到第三批次共打造12艘，艦體適當延長數米（公尺），以方便10噸級直-20F反潛直升機上艦，取代原來的直-9C和卡-28反潛直升機，增加該批次航空反潛能力，同時也裝上YLC-8B遠程預警雷達提升反隱身目標性能。

2020年至今打造的第四批次戰艦使用364B型有源相控陣雷達，並用368型X波段「背靠背」式雙面相控陣桅頂雷達，取代機械掃描的364型快速反應雷達，提高對來襲的隱形反艦導彈的探測和鎖定能力，

目前除了已服役的28艘艦艇，052D型的第29號、第30號艦已在去年年底進行海試，預估今年底前入列，另外第31號艦、32號艦以及33號艦也都已經下水。預計第四批次的052D型將共計打造13艘，這意味著所有艦艇服役後，中國海軍將擁有38艘052D型，整體裝備規模在全球僅次於美軍伯克級驅逐艦的73艘。

有消息指出，052D型未來的入列規模，非常有可能突破50艘大關，成為中國擁有垂發系統裝置數量最多的導彈驅逐艦（每艘擁有64單元垂發裝置），為三大艦隊中水面艦艇的中流砥柱，其重要性並不亞於近年備受矚目的055型導彈驅逐艦。

▼美國海軍伯克級驅逐艦波特號（USS Porter, DDG 78）、庫克號（USS Donald Cook, DDG 75）、卡尼號（USS Carney, DDG 64）及羅斯號（USS Ross, DDG 71）停靠於西班牙羅塔海軍基地。（圖／美國海軍）