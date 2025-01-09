　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

過氣網紅悄悄幹大事　052D最少造38艘僅次伯克級驅逐艦

▲▼大陸網友捕捉到第四批次打造的052D型導彈驅逐艦166「渭南艦」。（圖／翻攝自大陸網站）

▲大陸網友捕捉到第四批次打造的052D型導彈驅逐艦166「渭南艦」。（圖／翻攝自大陸網站）

軍武中心／綜合報導

大陸近幾年快速推出各式新型戰艦迅速擴張水上力量，曾被網友戲稱「過氣網紅」的052D型導彈驅逐艦卻已悄悄在2024年底正式入列累積達28艘。按照批次建造計畫，中國海軍未來可望擁有這型綜合作戰性能優異的艦艇達到38艘，放眼全球平均排水量7000噸戰艦的裝備規模，只落後於美國海軍的伯克級（Arleigh Burke class）驅逐艦。

據了解，2024年包含135「達州艦」、125「滄州艦」以及166「渭南艦」等3艘艦艇已服役，成為中國海軍052D系列中第26號、27號和第28號艦。其中入列於東部戰區海軍某驅逐艦支隊的達州艦，更於2024年12月7日擔任編隊指揮艦穿過宮古海峽，進入西太平洋進行訓練。

大陸知名軍事自媒體「國平視野」指出，目前正式入列的28艘052D型共計分為四批次建造，第一批次的8艘於2012年到2015年建造，從第8艘的貴陽艦開始，使用1130型近防炮取代原先的730型近防炮，提高末端對空防禦能力。第二批次5艘則於2015年至2017年建造，此兩批次合計13艘艦，屬於052D系列驅逐艦的基礎版本。

▼052D第一批次打造的最後一艘貴陽艦。（圖／CFP）

▲中共解放軍052D驅逐艦貴陽艦。（圖／CFP）

2018年052D來到第三批次共打造12艘，艦體適當延長數米（公尺），以方便10噸級直-20F反潛直升機上艦，取代原來的直-9C和卡-28反潛直升機，增加該批次航空反潛能力，同時也裝上YLC-8B遠程預警雷達提升反隱身目標性能。

2020年至今打造的第四批次戰艦使用364B型有源相控陣雷達，並用368型X波段「背靠背」式雙面相控陣桅頂雷達，取代機械掃描的364型快速反應雷達，提高對來襲的隱形反艦導彈的探測和鎖定能力，

目前除了已服役的28艘艦艇，052D型的第29號、第30號艦已在去年年底進行海試，預估今年底前入列，另外第31號艦、32號艦以及33號艦也都已經下水。預計第四批次的052D型將共計打造13艘，這意味著所有艦艇服役後，中國海軍將擁有38艘052D型，整體裝備規模在全球僅次於美軍伯克級驅逐艦的73艘。

有消息指出，052D型未來的入列規模，非常有可能突破50艘大關，成為中國擁有垂發系統裝置數量最多的導彈驅逐艦（每艘擁有64單元垂發裝置），為三大艦隊中水面艦艇的中流砥柱，其重要性並不亞於近年備受矚目的055型導彈驅逐艦。

▼美國海軍伯克級驅逐艦波特號（USS Porter, DDG 78）、庫克號（USS Donald Cook, DDG 75）、卡尼號（USS Carney, DDG 64）及羅斯號（USS Ross, DDG 71）停靠於西班牙羅塔海軍基地。（圖／美國海軍）

▲▼美國海軍伯克級驅逐艦波特號（USS Porter, DDG 78）、庫克號（USS Donald Cook, DDG 75）、卡尼號（USS Carney, DDG 64）及羅斯號（USS Ross, DDG 71）停靠於西班牙羅塔海軍基地。（圖／美國海軍）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
討厭的濕冷！　全台急凍恐剩5℃
饗饗爆食物中毒　雙月抱不平：未來可能沒人願意賣晚餐
冰箱門連開5天！　最凍時間曝
快訊／10級強風要來了　今轉雨越晚越濕冷

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

中科院打造「超級戰士」　外骨骼動力服亮相

過氣網紅悄悄幹大事　052D最少造38艘僅次伯克級驅逐艦

1120億打造新型「末日飛機」　美軍E-130J將取代E-6B

想快點和普丁見面　川普：每天有很多年輕人死去

「無畏號」重出江湖！　最新伯克級驅逐艦命名

【男生的身高謊報公式？】她曝祕密後…迴力鏢打到自己XD_1

【泰格與雪兒】3M葉配

【泰格與雪兒】真是個笑話下集

優格姐姐生完二胎「胖到63kg」　立志「穿回第一套姐姐服」

這些字其實不一樣！　國文老師講解濕、溼差別

胡椒粉加太多出事了！ 黑衣人持棍痛毆 #豆乳雞老闆 #台南

【走路要看路】陸女邊走邊低頭滑手機　遭氂牛原地撞飛

遭通緝18年大毒梟 #黃正成 遭押解抵台！正面曝光...曾名列十大惡人榜

馬路上驚見牛隻逛大街 警牽離車道告誡飼主帶回 #台南 #安南

退休 #女警 淪 #車手 貴婦級打扮被逮！ 自爆面交4次收600萬

中科院打造「超級戰士」　外骨骼動力服亮相

過氣網紅悄悄幹大事　052D最少造38艘僅次伯克級驅逐艦

1120億打造新型「末日飛機」　美軍E-130J將取代E-6B

想快點和普丁見面　川普：每天有很多年輕人死去

「無畏號」重出江湖！　最新伯克級驅逐艦命名

若沒退出大選　拜登堅稱：我可以擊敗川普

討厭的濕冷！　全台急凍恐剩5℃

好羨慕！「3星座」工作、愛情運全面開外掛

「三振舞女神」限動貼4字哏圖　粉絲猜：要來中職了

擷發科首參展CES秀與聯發科合作成果　董座楊健盟：望打進歐美市場

Rosé MV男主角Evan Mock私服穿搭太圈粉！更是LV御用模特兒

香蕉才排第5！促進多巴胺生成食物排行榜　讓你瞬間擁有好心情

不只邱軍！　洪其德染毒無照酒駕「撞死洗碗工」毀星路消失16年

檢嘆「柯文哲案洩密」淪政治打手：作為自己升官的捷徑

中科院打造「超級戰士」　外骨骼動力服亮相

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

軍武熱門新聞

1120億打造新型「末日飛機」

052D最少造38艘僅次伯克級驅逐

中科院打造「超級戰士」　外骨骼動力服亮相

「無畏號」重出江湖！最新伯克級驅逐艦命名

想快點和普丁見面　川普：每天很多年輕人死去

最後一次...T-1松鴉鷹飛往「飛機墳場」

特斯拉Cybertruck爆炸　死者是現役「綠扁帽」特戰

美軍第9艘核潛艦進駐珍珠港

南韓「白馬部隊」在越戰姦殺婦女

南海風雲（六）南海佈局缺黃岩島一角

飛彈射過來　台灣哪個縣市安全？

慘烈韓戰！炸漢江大橋千人葬河底

首艘054B導彈護衛艦入列戰南海

金正恩祝普丁「新年快樂」

更多熱門

相關新聞

1120億打造新型「末日飛機」

1120億打造新型「末日飛機」

美國海軍7日宣布，已授予諾格公司（Northrop Grumman）一份價值35億美元（約台幣1,120億元）的合約，用於E-130J任務系統整合，未來將接替E-6B通信中繼機（E-6B Mercury）執行TACAMO任務，此為核三位一體防禦中重要的指揮管道，也就是俗稱的「末日飛機」（doomsday plane）。

想快點和普丁見面　川普：每天很多年輕人死去

想快點和普丁見面　川普：每天很多年輕人死去

「無畏號」重出江湖！最新伯克級驅逐艦命名

「無畏號」重出江湖！最新伯克級驅逐艦命名

北非強國再下單6艘護衛艦 相信「中國標準」擬合作本土自建

北非強國再下單6艘護衛艦 相信「中國標準」擬合作本土自建

烏克蘭突襲　裝甲車隊挺進庫斯克村落

烏克蘭突襲　裝甲車隊挺進庫斯克村落

關鍵字：

052D052D型驅逐艦大陸軍武軍武

讀者迴響

熱門新聞

「1款飲料」喝出一堆病！癌王機率增22%　每週飲用上限曝

即／大漢橋17車連撞　水泥加壓車疑煞車失控

獨／邱軍撞死運將重大進展　女友指證他有喝酒

接受器捐後罹癌！　醫證實：來自捐贈者

前立委林正峰辭世　享年76歲

新婚男好心收留朋友　結果妻子被睡走

鏡頭前被性侵！女主角淚：那不是戲

刺青女優「全裸攝影會」　奧客過分要求決定引退

路上多出白框框！彰化道路限縮惹議　民眾怒了

員工尾牙中獎2727萬元…公司卻要求平分

看似沒心機「超級雙面人」星座

獨／虐貓慣犯催促快放人　法官悲憤斥「我心在淌血」當庭讓他後悔

父逝留4地2房…獨子出國玩到頭七前一天　遺產繼承逆轉

女婿性侵「80歲前岳母」！賞巴掌逼口愛

一票女生「嘴咬1物」上廁所　網爆共鳴：寧死也不掛門上

更多

最夯影音

更多

【男生的身高謊報公式？】她曝祕密後…迴力鏢打到自己XD_1

【泰格與雪兒】3M葉配

【泰格與雪兒】真是個笑話下集

優格姐姐生完二胎「胖到63kg」　立志「穿回第一套姐姐服」

這些字其實不一樣！　國文老師講解濕、溼差別

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面