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擁4航母＋16核動力攻擊潛艦！《外交家》預測解放軍海軍2030年全貌

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▲▼中國大陸遼寧號航空母艦。（圖／路透社）

▲ 解放軍「遼寧號」航空母艦。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

由於近期有許多評論表示，中美兩國海軍軍艦數量差距正逐漸縮小，甚至到2030年，解放軍海軍將會是「全世界最大的海軍」。但雜誌《外交家》（The Diplomat）卻認為，一艘220頓和7000頓的軍艦都計算為「一艘」軍艦，因此「噸數」才是最重要的指標。對此，《外交家》決定利用現有資料，預測解放軍海軍在2030年時的全貌。

航空母艦

首先，最近有照片證實，江南造船場已經在製造採取常規動力、滿載排水量為8萬噸，並裝備電磁彈射系統的第3艘航母003艦，預計將在2019年下半年至2020年初組裝完成。據稱，003艦最快可以在2021年下水測試，至少也要在2年後才會服役。報導指出，解放軍目前除了「遼寧號」，以及可能在2019年服役的自製航母002艦，最早在2023年之前，就可以達到有3艘航母的目標。

▼ 解放軍遼寧號航空母艦是第一代及第一艘航空母艦，同時是首艘和唯一一艘001型航空母艦。

▲▼中國大陸遼寧號航空母艦。（圖／路透社）

至於解放軍的004艦，目前尚未有詳細資料。不過外界猜測，大連造船廠會先製造一艘類似003建的航母，接下來才會攜手江南造船廠打造核動力航母，但解放軍也可能在003艦之後，直接投入打造核動力航母。無論哪一種方案，解放軍在2030年都有可能會有4艘航母，如果解放軍對於關鍵技術有信心，加上經驗的累積，可能也會加速訂購航母，以至於2030年時增加至5至6艘。

驅逐艦與護衛艦

報導指出，近年來解放軍海軍的軍艦數量增長，大大提升整體的形象。據悉，光是在2010年至2018年之間，就有多達24艘驅逐艦下水，其中包括4艘052C、16艘052D，還有4艘055大型驅逐艦。如今外界也在揣測，解放軍在2020年初會先打造約12艘055型驅逐艦，才會改成製造更先進的055A型；先打造超過25艘052D驅逐艦後，才會由升級版052E接任。

報導也指出，如果大連和江南造船廠繼續維持現階段的造船速度，每一年可望打造出3艘052D/E驅逐艦、2艘055/A驅逐艦，如果從2019至2030年初都是如此，分別可添加33艘D/E驅逐艦、22艘055/A驅逐艦。到時候加上現役6艘052C、10艘052D、6艘下水或海試的052D，以及4艘下水或海試的055型驅逐艦，解放軍海軍就可以擁有55艘7000噸驅逐艦，以及26艘1.2萬噸的驅逐艦。

如果扣掉驅逐艦下水到服役所需的2至3年時間，在2030年時，解放軍也能有多達40艘7000噸級052C/D/E，以及多達20艘1.2萬噸級055/A驅逐艦服役。至於護衛艦方面，解放軍渴望在2019年服役30艘054A型飛彈護衛艦，但目前054B還沒有消息流出。

▼ 解放軍與日軍艦艇海上「對峙」畫面，上為054A型護衛艦，下為「秋月」級通用驅逐艦。（圖／翻攝自大陸軍事論壇）

▲▼解放軍與日軍艦艇海上對峙畫面，上為054A型護衛艦，下為「秋月」級通用驅逐艦。（圖／翻攝自大陸軍事論壇）

潛艦

雖然目前沒有確切的現役潛艦數量，以及關於解放軍核子動力攻擊潛艦（SSN）、核子動力彈道飛彈潛艦（SSBN）與柴電潛艦（SSK）的數量資料，但一般認為，解放軍現在應該有6至9艘現役、分為A或B不同型號的093型核動力攻擊潛艦，以及2至3艘舊型091型核潛艦、5艘094型戰略核潛艦。

至於核子動力彈道飛彈潛艦的部分，解放軍現役有13艘039潛艦、12艘基洛級柴電潛艦，還有16艘快要退役的035潛艦。此外，最近還有12艘最新的039A/B柴電潛艦也已經服役。

據悉，解放軍從2015年開始動工的葫蘆島造潛艦廠已經開始啟用，但因為潛艦生產資訊不透明，所以保守估計每年可打造一艘核動力攻擊潛艦、每2年可打造一艘核子動力彈道飛彈潛艦，所以到2030年時，應該會有8艘攻擊潛艦、3至4艘的彈道飛彈核潛艦。

最後，報導指出，目前最難預測護衛艦、SSN、SSBN和航母，因此誤差幅度比較大，但解放軍在2030年會有的軍艦數量大致為：

1.055 / A驅逐艦（1萬2000噸級別）：16-20艘

2.052D / E驅逐艦（7,000噸類別）：36-40艘

3.054A / B護衛艦（4,000-5,000噸級）：40-50艘

4.柴電潛艦（SSK）：大約60艘

5.核子動力攻擊潛艦（SSN）（包括6到8個現有SSN）：16艘或更多

6.核子動力彈道飛彈潛艦（SSBN）（包括4到5個現有SSBN在內）：8艘或更多

7.航空母艦：4艘（2艘跳傘，2艘彈電磁彈射）

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關鍵字：外交家,The Diplomat,解放軍2030,航母,護衛艦,驅逐艦,,軍武,國際軍武

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