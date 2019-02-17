國民黨舊中央黨部到底是誰的？黨產會3分鐘影片還原真相

政治中心／綜合報導

行政院不當黨產處理委員會推出「黨產說明白」系列影片，說明追徵國民黨舊中央黨部大樓的爭議，黨產會委員孫斌表示，舊國民黨中央黨部原為日本財產，戰後成為國有財產，但國民黨卻以「先租借、後買下」方式，讓國產成為政黨財產。

孫斌提到，「舊國民黨中央黨部（現為張榮發基金會總部）的產權是從日產、國產再到政黨的過程」；而舊中央黨部在日治時期稱為日本赤十字社，為日本人的紅十字會，後來戰後被中華民國政府接收後成為國有財產，國民黨當時需要辦公室，因此向國家租借使用。

主持人Puma質疑，「難道只要是台灣的政黨都可以向國家借地使用嗎？」孫斌解釋，依照國家法律，能夠向國家租借辦公室的對象只能是政府機關，例如黨產會目前的辦公室是向國家發展委員會租借。

而舊國民黨中央黨部的爭議在於，國民黨租借後並沒有還給國家，而是直接購買，由於舊中央黨部位在精華地段，並不符合將國產做最有效利用的精神。

黨產會2018年5月召開聽證會，認定舊中央黨部大樓從借用、租用到承購都於法不合，向國民黨追徵出售價額11億3973萬多元。國民黨不服向法院聲請停止執行，台北高等行政法院裁准通過，黨產會再提抗告，最高行政法院17日駁回抗告，且全案確定。

孫斌強調，黨產會依照黨產條例進行追徵處分，處分的金額以國民黨賣給張榮發基金會的金額，扣除國民黨買地的金額，以差價的方式進行追徵。這種方式對國民黨並沒有傷害，只是將賺的錢還給國家；而張榮發基金會也未收到傷害，仍持續擁有這棟房子。

孫斌表示，黨產會在沒有傷害國民黨的情況下，針對過去的錯誤修補，讓大家得知正確的歷史資料，還原合法的過程，但這並不是黨產會說了算，等到進行認定後，後續該如何爭執、救濟及法院的程序為何，將在下一集會有更完整的說明。

▲國民黨中央黨部。（圖／記者湯興漢攝）