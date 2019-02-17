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黃偉哲憂心5000名流浪警　徐國勇保證絕對不會：已指示精算人力

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▲▼警察。（圖／翻攝自pixabay）

▲黃偉哲說，地方財政原本就拮据，一旦六都都拒收新員警，將就可能出現5000多名流浪警察，這對國家、地方及員警本身都不好。（示意圖／翻攝自pixabay）

政治中心／綜合報導

台南市長黃偉哲日前在行政院會上說，警政署今年將新撥400位員警給台南市，地方將增加4億元支出，是十分沈重的負擔，一旦六都都拒收新員警，將就可能出現5000多名流浪警察。針對黃偉哲的言論，行政院發言人Kolas Yotaka17日表示，政院十分關心此事，內政部長徐國勇也強調沒有流浪警察的問題。

黃偉哲15日說，對台南市來講，現有的警察已經有4000多位，去年又接收300多位警專畢業的員警，但由於退休跟進用的人數並不平衡，進用的人多，退休的人少，導致現在警政的人力非常充沛，今年警政署又要撥補400位員警給台南市，每一位員警含人事和訓練的經費跟退輔的經費大概都要1百萬，所以400位員警就要增加地方4億元的支出，這對地方來講是非常沉重的支出。

▲台南市長黃偉哲說，地方財政原本就拮据，一旦六都都拒收新員警，將就可能出現5千多名流浪警察，這對國家、地方及員警本身都不好。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市長黃偉哲。（圖／記者林悅翻攝）

黃偉哲表示，如果說新補員警完全人事費跟所有的費用都要地方來支出，坦白講地方的財政是滿拮据的，這個時候來接收這麼多員警，不是只有台南市有困難而已；台北、新北、台中、桃園、台南、高雄事實上大家都是很勉力維持，都是有困難，而且事實上台北市已經拒絕接收了，那如果真的中央沒有提出一個適當的辦法的話，難以擔保其他5都搞不好也都集體拒絕接收新任的員警過來。

黃偉哲坦言，那如果是這樣的話，那台灣就增加5000多位流浪警察，這樣對國家、對警察本身以及對地方都不好，所以還是希望說中央對這個問題，還是要妥善因應跟處理，這樣會比較好。

針對黃偉哲的5000多名流浪警察言論，Kolas Yotaka提到，行政院非常關心此議題，內政部徐國勇部長也強調，沒有「流浪警察」的問題，每一位訓練合格員警，一定會依法任用，一切待遇及福利，不受任何影響。行政院會14日針對此議題，蘇貞昌院長已責成內政部、人事行政總處及主計總處協調，儘速協商處理。

內政部表示，絕對不會有流浪警察的情形發生，所有警力需求去年即有估算過，已指示警政署再盤點及精算人力部分，預計本週進行內部會議。

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關鍵字：黃偉哲,警察,流浪警察,行政院,內政部

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